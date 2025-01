El mariscal de campo de 41 años, Aaron Rodgers, anunció este miércoles que el partido del próximo domingo contra los Miami Dolphins podría marcar el fin de sus 20 años de carrera en la NFL.

“Es algo que he pensado. Estoy muy agradecido por los últimos veinte años. Este juego me ha dado mucho y estoy más resignado con la realidad de la situación”, declaró el jugador de los New York Jets, quien ha enfrentado una temporada difícil con un récord de cuatro victorias y doce derrotas.