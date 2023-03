El mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, dijo el miércoles en The Pat McAfee Show que dejó en claro desde el viernes pasado que su intención es jugar para los New York Jets en 2023.

“Creo que desde el viernes dejé en claro que mi intención era jugar y mi intención era jugar para los New York Jets”, dijo Rodgers. “Y no he estado retrasando nada en este punto, ha sido una compensación que los Packers están tratando de obtener para mí, y como que están metidos en sus talones, por lo que es interesante en este momento dar un paso atrás y echar un vistazo a la imagen completa”.