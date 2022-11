El director general del Isde felicitó a los paratletas, resaltando que es la primera vez que se les hace un evento de abanderamiento a ellos.

“Saludo a todos con gusto, quiero que sepan, de corazón, que me enorgullece estar aquí con ustedes, porque ustedes nos demuestran que los límites no están en el físico, los límites están en la mente. Además, me enorgullece saber que es la primera vez, en una administración del deporte, ahora representada por Rubén Rocha Moya, es la primera vez que se les da su lugar”, resaltó Cascajares Ramírez.

“Hay que seguir trabajando, no hay que limitarnos, todos somos iguales y en este Gobierno también somos iguales, arriba el deporte adaptado, arriba Sinaloa”.