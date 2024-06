“La idea es ganarle al tiempo y convocar a todos los niños que no han participado o se están integrando a los equipos, invitarlos a que participen y ver qué cualidades tienen. No debemos descuidar a los pequeños, tenemos que darle un seguimiento, no descuidar el semillero”, expresó José Guadalupe López Ramos, presidente del Comité Municipal de Atletismo.