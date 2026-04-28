Activo mes de mayo

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes mencionar que los campos de golf de la localidad lucen vacíos, cuasi desiertos, al concluir la temporada turística y de visita de estadounidenses y canadienses. Por lo pronto, en el Campestre ya se anunció que a partir del próximo lunes cerrarán sus puertas y lo dedicarán para el descanso de sus trabajadores y caddies, ante la escasa concurrencia. Este fenómeno ya es cíclico, la temporada de estiaje ante la temporada de “piojillo” derivado de lo anteriormente expuesto.

El calor, como ya se conoce, derivado de las altas temperaturas veraniegas, ocasiona que los extranjeros opten por regresar a sus hogares y programar su vuelta a Mazatlán a partir del mes de octubre, en que regresa la prosperidad a los hogares de caddies y las personas dedicadas a este ramo, mientras tanto, a buscar otras opciones para sobrevivir... eso es normal...

MAYO. – Un calendario bastante agitado es el que tendremos el mes de mayo, con el anuncio de dos importantes torneos en Culiacán y Mazatlán, así como la posible visita de Los Achires o bien de los mazatlecos a Guamúchil, principalmente para la realización de un reconocimiento a mi partner Sergio Escutia. Nosotros trataremos que el homenaje se realice aquí en Mazatlán, en su querido Campestre, lugar que fundó don Héctor Escutia, pero al provenir la idea de Alejandro Morales, uno de los principales promotores de la confraternidad Guamúchil-Mazatlán. le sugeriremos la idea y por nuestra parte, la respaldamos al cien...

La fecho ya la decidiremos, pero para mi gusto, podría ser el 9 de mayo en el Campestre...

¿Qué les parece Alejandro? Ya nos comunicaremos con Los Achires... una fecha tentativa sería el 23 de mayo...

CULIACÁN. – Para continuar con nuestra actividad, hay que trasladarse los días 16 y 17 para estar presentes en la décima segunda edición del Torneo anual del Banco de Alimentos, que promete grandes sorpresas, tal como ha sucedido en anteriores ocasiones.

Los premios son muy interesantes, el costo de inscripción para el evento es muy aceptable, pero tiene doble intención, el participar y obtener uno o varios premios, así como colaborar con la noble causa de dar de comer al hambriento o acercar el alimento a instituciones que promueven el bien común, entre la gente que más necesita.

Los premios los dimos a conocer en la anterior entrega, son muy interesantes, entre ellos un automóvil último modelo a hole in one, así como premios en efectivo para las mejores aproximaciones en los hoyos par tres, pero lo más importante, repetimos, es el destino que se dará a los fondos que se recaben.

El sitio de desarrollo, el Country de Culiacán que lucirá sus mejores galas en estos tiempos en que el calor aumenta y antes de que asfixie, pues hay que aprovechar...

El costo de inscripción es de 5 mil pesitos para varones y 4 mil para damas. Comunicarse al Country para su registro y en el caso de Mazatlán, el enlace es Agustín López...

ALHMA. – Y los días 29, 30 y 31 de mayo será la edición número 5 del Torneo Anual del Hospital Alhma que como de costumbre tiene como escenario las bien cuidadas instalaciones del campo Estrella del Mar.

Hasta el momento, se nos han reportado poco más de 100 jugadores que entrarán en los 140 espacios que se tienen destinados para el efecto.

El orneo tiene un formato por parejas, a la mejor bola o scramble el primer día y a la mejor bola en la jornada dominical.

Pero mientras tanto, se recibirá a los jugadores el viernes 29 con el registro y día de práctica para los dos días siguientes resolver a quién o más bien, a quienes pertenecen los cerca de tres millones de pesos en premios.

No se quede fuera...

MAZATLÁN FC. – Triste la despedida del equipo Mazatlán FC por el hecho de que, en nuestro puerto, fueron miles los que entregaron su corazón a los Cañoneros que, por circunstancias de propiedad, tuvo que venderse al Atlante. Nos enteramos del rumor de que jugarían los Potros de Hierro en nuestro puerto, pero al final de cuentas todo se resolvió para que se quedaran el México.

El estadio Kraken notará la gran diferencia que existe entre un equipo de ese nivel y lo que se rumora que vendrá, un equipo de categoría inferior. Eso desde luego tendrá que incidir en menor turismo ya que los seguidores de los equipos visitantes no son los que se avizora como solución.

Hay que luchar por regresar ese nivel a nuestro puerto, cuando menos, dicen las autoridades que eso hacen...

Al tiempo...mientras tanto, se extrañará la intervención en diversas actividades, entre ellos el golf, del emblema de los Cañoneros... los extrañaremos...

Y aquí le cortamos... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...