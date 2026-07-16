Amigo lector de Noroeste, en la vida el adaptarse puede ser de beneficio, pero en ocasiones puede traer consecuencias, las cuales pueden ser buenas o malas.

Amigo lector de Noroeste, en la vida el adaptarse puede ser de beneficio, pero en ocasiones puede traer consecuencias, las cuales pueden ser buenas o malas.

Desde la historia el ser humano ha tenido que adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida (cuentan algunos que los tres animales que se han sabido adaptar a los cambios sucedidos en la tierra son la cucaracha, la rata y el hombre), yo en lo particular no tengo esos datos, pero estos tres seres vivos los encuentra en toda la faz de la tierra, entonces puede tener algo de cierto.

En la vida del hombre este transita en tres factores que le pueden llevar al éxito o al fracaso, este tipo de adaptación es importante, porque, veamos: uno de los factores es aquel que no va a batallar, este se basa en la Biblia porque esta enseña que todo es por fe, no se tiene que investigar nada. Ahora, si quiere trabajar en demostrar lo que se está diciendo se recurre a la ciencia, donde toda hipótesis debe ser comprobada con todo el rigor científico, ah, pero si quiere vivir de la mentira, del engaño, de las promesas la política tiene esto y algo más. Luego entonces, usted vale mucho que su adaptación le sea benéfica para su salud, y claro para la calidad de vida.

Qué se entiende por adaptación fisiológica, esta es el conjunto de reacciones fisiológicas que asientan los fundamentos de la adaptación del organismo al cambio de las condiciones circundantes y tienden a conservar la estabilidad relativa de su medio interno, o sea, la homeostasis. A menudo el concepto de adaptación se emplea como sistema se “autorregulación y acomodación mutua” del organismo a la acción de los factores exteriores o al nivel de actividad creciente.

El organismo de los humanos es adaptable, pero tienen sus reglas las cuales de no respetarlas puede traer recursiones a su salud. En el deporte contemporáneo el hombre se ve representado en todos los movimientos, por lo que el nivel de funcionamiento de los sistemas del organismo se encuentra en la zona de tensiones extremas, motivo por el cual dicha actividad ofrece una ocasión, única en su género, para comprender las posibilidades relacionadas con el nivel de reacción del hombre, de su adaptación. El alto nivel de preparación funcional del deportista se obtiene como resultado del proceso de adaptación al nivel creciente de cargas físicas. La racionalidad de este proceso puede asegurarse sólo mediante la consideración de las leyes biológicas generales de adaptación a las condiciones de entrenamiento físico en el deporte.

En la vida diaria de hombre también tiene que darse el proceso de adaptación en medios “no aptos de momento”, por ejemplo al calor, al frío, entrenamiento en altura, a nivel del mar, otras situaciones como es la alimentación, cambios de horario, todos estos factores y más el hombre tiene que desarrollar mecanismos de adaptación para el buen desarrollo de las actividades de la vida diaria, y en el caso de los deportistas estas adaptaciones deben ser aptas para que no afecten el rendimiento deportivo.

En la teoría del rendimiento deportivo, el proceso de adaptación se basa en la consideración del dinamismo de crecimiento de la capacidad de trabajo del deportista, como exponente integral de las adaptaciones funcionales del organismo. Cabe señalar que el estudio de la adaptación se asienta en las regularidades de la dinámica del desarrollo de la fatiga y de las fases de recuperación después de intensas cargas deportivas, de las sesiones de entrenamiento y sus series.

Cuando la persona no deportista tiene que adaptarse a las circunstancias de la vida, por ejemplo el que vive en el área rural y por circunstancias tiene que emigrar a zonas urbanas, el organismo tiene que echar a acciones fisiológicas para la adaptación de la nueva forma de vivir, ya que tanto el deportista como el no deportista de no adaptarse o poner resistencia, al presente cursará con estrés.