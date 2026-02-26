Adaptación cardiaca

“Existe una máxima que dice así: ‘la medicina más cara es darse cuenta demasiado tarde de que la actividad física era todo lo que tu cuerpo necesitaba’.

Amigo lector de Noroeste, hoy veremos las adaptaciones cardiovasculares inducidas por el ejercicio. Existen un sinnúmero de recomendaciones del por qué hacer actividad física, sea esta deportiva o no. Aquí lo principal es qué está haciendo usted, porque existe una máxima que dice así: “la medicina más cara es darse cuenta demasiado tarde de que la actividad física era todo lo que tu cuerpo necesitaba”.

Luego entonces es por esto la pregunta qué está haciendo usted. Hemos dicho y lo seguiremos diciendo que usted es como la tierra, dos terceras partes es agua. Por ejemplo, el tendón y el ligamento fisiológicamente están compuestos por 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elastina. Bien, usted sin ser doctor se da cuenta que en la vida hay que hidratarse y moverse, para que estas estructuras tengan o permanezcan fisiológicamente aptos para realizar su función y a más edad la actividad física debe ser más constante.

En la siguiente investigación se analizan los cambios que suceden a nivel fisiológico y biomolecular durante el ejercicio, tanto en atletas como en enfermos con cardiopatía isquémica. Así como también se plantea la metodología idónea para mejorar el curso natural de la enfermedad con y sin tratamiento.

En toda actividad física se necesita energía, y esta se obtiene de dos sistemas, uno es el metabolismo aeróbico y el otro es el metabolismo anaeróbico.

El proceso anaeróbico es aquel que no requiere oxígeno para llevarse a cabo y de este existen dos vías: los fosfágenos almacenados, que son productos de energía que están dentro del músculo y la glucolisis anaeróbica. Estos fosfágenos son compuestos de alta energía para uso inmediato; sin embargo, esta fuente de energía es limitada y no es capaz de proveer energía al músculo por tiempo prolongados.

La glucolisis anaerobia es el proceso mediante el cual la glucosa es degrada a piruvato o lactato y eso depende de la cantidad de oxígeno disponible para que se lleve a cabo la ruptura de la glucosa.

El sujeto que va a realizar ejercicio debe de realizarlo de forma metódica y cuidadosa, ya que los sistemas energéticos y órganos deben estar en condiciones para dicha carga de trabajo ya que de no haber oxígeno suficiente, se produce lactato; esto sucede cuando el sujeto hace ejercicio de alta intensidad o por tiempo muy prolongado y sobrepasa el umbral anaeróbico. Puede producirse piruvato cuando el sujeto está realizando una prueba de esfuerzo y alcanza la etapa de estabilización durante la prueba. El lactato se acumula en la sangre a partir de que el sujeto llega al 60% o 70% del consumo de oxígeno esperado para su edad y sexo, ya que esta carga de trabajo se tolera según sea la capacidad de remoción de lactatos por el hígado, riñón y otros tejidos. Esto resulta en una caída del PH, lo cual es compensado por un incremento de la ventilación pulmonar. El inicio de esta compensación es lo que se denomina como umbral anaeróbico o umbral ventilatorio, que es la relación entre el índice y la acumulación del lactato en la sangre arterial.

El lactato es el producto que se produce durante la glucolisis, este también se puede producir durante el reposo, y no se acumula lactato debido a que la relación entre la producción y remoción es cercana a la unidad, de tal manera que cuando un individuo realiza alguna actividad, lo hace a través de su metabolismo aeróbico y anaeróbico, predominando por alguna circunstancia alguno de ellos. Al individuo se le hace una valoración previa de salud, porque secundario a esto se tendrán los resultados sin poner en riesgo la calidad de vida.

Es cierto que la actividad física y deportiva si se siguen las reglas y normas y así se tenga la factibilidad de buen resultado, pero si las condiciones de salud no son las necesarias para la carga de trabajo deportivo, se hace necesario el individualizar esta carga siempre cuidando la integridad del individuo.