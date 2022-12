Ademeba anuncia curso nacional de arbitraje en Culiacán

CULIACÁN._ La Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto en coordinación con el Instituto Sinaloense del Deporte, el Instituto Municipal del Deporte en Culiacán y Ademeba Sinaloa, convocan a todos los árbitros de baloncesto de Sinaloa a que se inscriban al curso nacional de certificación de arbitraje bajo las siguientes bases.

Dicha capacitación se realizará del 13 al 15 de enero en Culiacán en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento María Espinoza.

Los requisitos para participar son presentar identificación oficial y estar afiliados a Ademeba Sinaloa o en proceso de afiliación.

Además, deberán registrarse en forma virtual al siguiente link https://forms.gle/JYmbDDPqx7CqJHXa8, con el delegado del arbitraje en el estado, L.E.F. José Roberto Ríos Osuna.

Deberán cubrir la cuota de recuperación de mil trescientos pesos por árbitro o setecientos pesos por juez de mesa (anotador), depositando a la cuenta bancaria que viene en el enlace virtual de inscripción.

Enviarán toma de pantalla de su celular de la transferencia o foto del recibo de depósito con nombre completo y lugar de residencia al número de celular de registro. Las inscripciones cerrarán el día 10 de enero del 2023.

El hospedaje y la alimentación corren por cuenta del árbitro y la certificación estará a cargo del instructor internacional y ex árbitro FIBA Martín Rentería Santana.

No está demás mencionar que árbitros que no realicen el mencionado curso nacional, no podrán sancionar torneos organizados o avalados por Ademeba.