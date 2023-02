CULIACÁN._ El pasado fin de semana se llevó a cabo la etapa estatal de los Juegos Conade 2023 en la que el municipio de Culiacán tuvo una destacada participación dentro del boxeo, figurando con buena cosecha de preseas y donde la selección capitalina tuvo a Héctor Murillo Camacho como entrenador en jefe, un gran entrenador y amigo de JD Promotions.

Respecto a los resultados, el entrenador sinaloense se mostró contento por la cosecha de medallas obtenidas, siendo de gran relevancia el número de primeros lugares y boletos para la siguiente etapa que se consiguieron.

“Estamos muy contentos porque estuvimos en los Juegos Conade, participando en boxeo del 17 al 19, nos fue muy bien, 14 oros y hubo más de 100 combates, hubo mucha afluencia de peleadores y se pusieron las pilas todos los municipios, salió un evento muy bueno y competitivo en el que Culiacán obtuvo 14 oros y un determinado número de platas y bronces, de aquí como gimnasio (Valle Alto Box Fit) obtuvimos un oro y dos bronces”, mencionó Héctor.

El popular “Tory” Murillo hace referencia a la oportunidad de ser la cabeza del equipo de trabajo en dicho certamen, quienes en conjunto lograron posicionar al municipio culichi en lo alto del medallero en la disciplina del boxeo.

“Este año me dieron a mí el honor de ser el entrenador en jefe de la selección y afortunadamente salimos con muy buenos resultados, sacando cuentas, hacía más de 10 años que no sacábamos tantos triunfos, me sorprendieron los muchachos por como sacaron la casta”, agregó Murillo.

“El trabajo no lo hice sólo yo, fue gracias a la colaboración de entrenadores muy buenos, realmente todos los entrenadores se pusieron las pilas, pero sólo pudimos estar ahí subiendo a los muchachos un total de 8 entrenadores, de la talla de ‘Chuyín’ López, ‘Zurdo’ Valle, Julián Osuna, Katy y Ramón Mercado, ese dúo dinámico de padre e hija que metieron muchos peleadores a la Olimpiada y colocaron varios oros, entre otros más. Muy agradecido con la gente y los entrenadores, con todos ellos, con el Comité Municipal que me dio la confianza de que yo dirigiera a la selección y sobre todo con Dios”, sentenció.

Asimismo, ya en el plano profesional, Héctor Murillo ya trabaja con su pupilo Benito “Benny” Valenzuela para afrontar el reto en la función de JD Promotions y Matchroom de este 4 de marzo en el Polideportivo JSM.