Agitado mes de marzo

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes expresar nuestro agradecimiento por las muestras de solidaridad al ausentarnos durante la semana pasada de nuestros comentarios, pero es que sólo fue por tomar un receso en virtud de que se nos ha acumulado el trabajo y la verdad es que estamos batallando para conseguir un ayudante que sea eso, ayudante, no estorbante... en fin, gracias a nuestros cuatro lectores...

MARINA MAZATLÁN. – Este fin de semana tiene realización un interesante evento del cual no hemos recibido ninguna invitación para comentar, por el contrario, tuvimos que enterarnos por terceras personas, pero de cualquier manera y por tratarse de un evento como comentamos, muy interesante, nos referiremos y estamos en plena disposición de brindar la información completa desde el inicio hasta el final, para ello ponemos a su disposición nuestro correo electrónico o whats app, para cubrirlo.

El viernes se inicia con ronda de práctica y sábado y domingo la definición de los interesantes premios que se anunciaron en el poster de invitación.

Se trata de la repartición de 4 premios de 100 mil pesos, otros tantos de 30 mil, 20, 10 y 10 para las mejores aproximaciones, así como par de premios consistentes en un millón de pesos para dos protagonistas del fortuito hole in one en los hoyos 6 y 12 además de los trofeos a los ganadores de los tres primeros lugares de categorías.

No tenemos la información de cuántos jugadores se han registrado hasta el momento, pero el costo es de 7500 pesos por registro de cada jugador es bastante atractivo y no dudamos que se encuentre saturado por el escenario que se brinda, así como, repetimos, los premios que han causado expectación.

Ya reportaremos oportunamente...

ANUAL CAMPESTRE. – Una semana después, es decir, la próxima semana tendrá desarrollo la edición número 6 del Torneo Foden que anualmente se ha realizado en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán y ha venido a sustituir al anual que tradicionalmente se desarrollaba en el ex chivero. Nos mencionan que se trata del anual, pero la verdad es que ese evento se vendió a los responsables del Foden y eso representa una utilidad para los dirigentes o para el club, como usted guste y mande.

Extrañamos aquellos eventos en los que se echaba la casa por la ventana y no se buscaba utilidad, (aunque sí generaba utilidades, ya que gracias a uno de ellos pudo construirse bardas limítrofes) sino que el mundo se enterara de que el Campestre existía social y deportivamente. Pero las cosas cambian y tenemos que avenirnos a la época, como quien dice, renovarse o morir.

Aunque la renovación dista mucho de serlo en el Campestre, lo sentimos, pero tenemos que decirlo, se ha venido a menos el aspecto social y no es nulo en virtud de que todavía hay socios que festejan sus eventos gracias a la excelente cocina de Paty Balderas.

Buenos, nos salimos un poquito del tema, lo cierto es que el torneo este año reunirá indudablemente a los jugadores en la cantidad limítrofe que se tiene en las instalaciones, alrededor de 140 jugadores.

Se ofrecieron premios de 80 mil, 40 mil, y premios en artículos de golf para los mejores 5 lugares en a las aproximaciones a los hoyos pares 3, así como para los ganadores en las diferentes categorías que se establecieron para jugadores de categorías Campeonato hasta la categoría seniors B. No hay damas.

No se anunció por ningún lado, ni se ha hecho, que haya premio a algún hole in one que, hace rato, no se ha realizado de cualquier manera.

Este evento inicia el viernes 20 con el cóctel de bienvenida que se ofrecerá en un club de playa, sábado y domingo las dos rondas de definición y la cena premiación, inaccesible para muchos, en las instalaciones de un club ubicado en la estratósfera, así le decíamos a las instalaciones que se ubicaban en lo alto del Cerro de la Nevería...

Un evento que indudablemente será un éxito más en la historia del Campestre.

Lo veremos...

Y aquí le paramos ...... hasta la próxima, DM...