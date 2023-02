“La verdad que me siento muy contento y muy comprometido con el deporte sinaloense, este estímulo viene a reforzar un poco más todavía las cuestiones de entrenamiento que tenemos con los muchachos, el fomento deportivo, buscar más atletas y la verdad me siento muy emocionado”, indicó el entrenador de deporte adaptado, quien ganó, con sus atletas, 24 medallas, 15 de oro, 6 platas y 3 bronces.

“(La entrega) viene a sanar mucho, en el caso de los deportistas con alguna discapacidad, porque ellos se trasladan, no en un transporte público por su misma discapacidad, sino que ellos se transportan en carros de sitio, Uber, muchas veces nosotros vamos por ellos, y esto viene siendo un buen beneficio tanto para los deportistas como para los entrenadores, igual para insumos deportivos, para su preparación física, en todo nos ayuda”.

El atleta y ganador de cuatro medallas de oro en los pasados Nacionales Conade 2022, Francisco Aarón Ibarra Osuna, también agradeció el haber recibido estos estímulos, que le ayudarán mucho para seguir con la práctica de su deporte, la gimnasia artística.

“La verdad me siento muy agradecido y muy contento de haber recibido este estímulo, porque podría decir que fue una recompensa por todo lo que he trabajado, y el esfuerzo que me ha llevado a conseguir esas cuatro medallas de oro en los Nacionales Conade”, mencionó el gimnasta.

“Me beneficia, obviamente económicamente, y me ayuda mucho, porque me puede ayudar para las competencias que vienen a futuro y no le hago un cargo a mis padres con este estímulo”.

Quien también agradeció la entrega de estímulos fue Sonia Olivia Meza Guzmán, mamá de la atleta Olivia Michelle Iribe Meza.