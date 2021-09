Águilas de la UAS regresa a los entrenamientos, dispuestas a levantar el vuelo en Culiacán

CULIACÁN._ Con plantel renovado, las Águilas UAS de voleibol de sala femenil reanudaron entrenamientos en sus instalaciones de Ciudad Universitaria, luego de año y medio de no poder realizar prácticas a causa de la pandemia.

Efrain Lizárraga, responsable del selectivo, estuvo al frente de los entrenamientos del equipo.

“El relevo generacional es algo natural que se da en el deporte y con nuestro equipo no fue la excepción. Una pena que las jugadoras experimentadas no pudieran respaldar a las novatas. Pero la pandemia no les permitió concluir su ciclo; dos años seguidos no tuvimos Universiada Nacional por la pandemia”, señaló Lizárraga.

Aún y que estará dirigiendo a un equipo de novatas, sin experiencia en Universiadas Nacionales, tiene fe en ellas y las ganas que tienen de entrenar y sobresalir.

“Todo el grupo no tiene experiencia en Universiadas Nacionales. Pero están muy motivadas, traen enormes ganas de entrenar y seguir dando triunfos a la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

Las Águilas UAS de voleibol de sala femenil, obtuvieron medallas de bronce y plata en las últimas dos Universiadas Nacionales celebradas en los años 2018 y 2019, bajo las órdenes de Efraín Lizárraga y Ely Félix.

A partir de esta semana reanudan entrenamientos en ciudad universitaria de lunes a viernes en la cancha Guillermo Espinoza del Polideportivo Jesús Alfredo Cuén Ojeda a partir de las 4 de la tarde.