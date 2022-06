“No me había tocado ver este tipo de apoyo para un equipo de handball. Varios de nosotros somos jugadores foráneos, nuestra condición económica no nos hubiera permitido asistir participar en un evento como este de no ser por el apoyo del Rector Madueña”, agregó.

Esta es la primera ocasión que un equipo de handball de las Águilas UAS participa en una Universiada Nacional fuera de casa (la primera y única en el año 2013 en Sinaloa), ya consiguieron su primer triunfo, ya lograron pase a cuartos de final y van por el primer lugar de grupo.