CULIACÁN._ Se acabó la espera, las Águilas UAS participarán en su primer evento deportivo oficial desde que apareció la pandemia del Covid-19.

Se trata del Campeonato Nacional Universitario de gimnasia aeróbica que organiza el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación en Ciudad Juárez, Chihuahua del 24 al 27 de septiembre.

Lo anterior fue anunciado por Ana María Quintero, responsable del equipo de las Águilas UAS de gimnasia aeróbica.

“Ya nos hacía falta participar en un torneo y que mejor que sea uno de buen nivel como es este torneo que organiza CONDDE. Por fortuna, nuestros muchachos no dejaron de entrenar durante la pandemia así que no estamos en cero. Reconocemos que no se encuentran en la mejor forma física, sin embargo, alcanzará para estar peleando los primeros lugares”, dijo Quintero.

“Aprovechamos para agradecer el apoyo y la confianza que nos otorga el rector, Jesús Madueña Molina y nuestro director de deportes, Gilberto Berrelleza Reyes”, agregó.

El equipo de las Águilas UAS de gimnasia aeróbica viajará a Ciudad Juárez con Ana María Quintero al frente y compuesto por Erika Guadalupe Altamirano, Katia Guerrero Valle, Alexa Hernández Andrade, Mario Duarte Barraza y José Luis Álvarez Alatorre.

La gimnasia aeróbica de las Águilas UAS, desde el año 2013 a la fecha, no han dejado de ganar medallas de Universiada Nacional en cada una de las ediciones, salvo los último dos años que la pandemia detuvo todo.