FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes lamentar el sensible deceso del Padre Rafael Piras, uno de los sacerdotes con quien nos topamos al inicio de nuestra residencia en el Infonavit Playas, precisamente en el templo de las madres adoratrices, ya convertido en simple convento, pero en sus inicios abría su parroquia para el público en general y unos de ellos, los que acudíamos a la misa dominical, fuimos nosotros y nos encantaba en realidad la calidad de la misa que ofrecía el padre Piras.

Por estas fechas, incluso el estacionamiento del mencionado convento está cerrado, sin uso y con múltiples afectaciones a los usuarios de las agencias de automóviles que se ubican enfrente, que lo tomaban como un espacio para estacionar sus unidades en tanto hacían presencia en sus trabajos.

Y una pequeñísima es para los que acudimos a los tacos del Esse Prieto, ya que los cajones de estacionamiento disponibles por la Rafael Buelna se llenan y los usuarios de dichos ricos tacos tenemos que estacionarnos temporalmente en doble fila...

En fin, descase en paz el sacerdote xaveriano que dejó su huella tanto en el ICO como en los feligreses del otrora templo de las madres adoratrices... Nuestras condolencias...

LAS IGUANAS. – Este fin de semana el Country Club de Culiacán vestirá sus mejores galas para realizar la segunda edición del Torneo Clásico que viene a tratar de rescatar el otrora brillante torneo Anual de golf que la verdad, era uno de los mejores del estado.

En su intento por rescatar ese brillante torneo, los días sábado y domingo próximos el campo Las Iguanas habrá de recibir a los jugadores que se registren en el evento que tiene buenos premios, entre los que destaca un hole in one con un automóvil último modelo y que, en caso de no registrarse, se rifará entre los jugadores inscritos, o sea, que se irá debe de debe, como nos mencionaban en nuestra actividad periodística cuando se trataba de una nota de interés, para los dueños, no para todo mundo, como siempre ha sucedido.

Además de ese premio, se anuncia otros más a hole in one consistentes en carrito de golf, además de los infaltables y muy codiciados acercamientos a la bandera u O’Yes como se les conoce, con premios al primer lugar de 30 mil pesos y cuatro más con artículos de golf valiosos.

Además, y eso a no dudarlo, de la especial atención de los anfitriones que, en eso, son especiales.

El registro de jugadores tiene un costo de 8,500 pesos y de acuerdo con las informaciones procedentes del Country, todavía hay lugares para los que deseen inscribirse en este evento que marca un hito en la recuperación de los espacios que los hechos que nos aquejan en todo el estado, han marcado el ritmo de vida de los sinaloenses.

Vamos a seguir de cerca las incidencias, por lo pronto, queda la invitación para que jugadores porteños hagan el viaje a Culiacán y participen en este interesante evento que indudablemente resultará con éxito.

TORNEO DE CUMPLEAÑOS. – Vaya nuestra felicitación para mi partner Higo Cárdenas por el buen detalle que se aventó al organizar un convivio de golf en el Club Campestre de Mazatlán el pasado lunes.

Por tratarse de un día feriado, como que a alguien se le ocurrió la ideota de pasar el día de descanso el viernes por ser aniversario de la Revolución Mexicana al lunes, para formar un fin de semana largo y puente, que al final de cuentas sería lo mismo, pero una semana después y donde corresponde, mi partner Hugo Cárdenas citó a varios de lo amigos a integrarse a un torneo de cumpleaños que resultó muy divertido y con premios y obsequios que rebasaron la cuota de inscripción que fue de 500 pesos para socios del Campestre y 1,000 para no socios.

Al final, en un alegre convivio, se premió a los diez mejores jugadores en aproximación al hoyo, ya que los 10 fueron en un solo hoyo en par de ocasiones.

Todo en franca camaradería y aquí nos viene la idea de por qué no realiza una actividad similar para los 60 y tantos socios que conforman la membresía del Campestre y hace un día productivo al que tenga menos tránsito en la semana...

Se los dejo de tarea, mientras tanto, un abrazo para el “quinceañero”, Hugo Cárdenas, gracias por invitarnos... máxime que nos venimos de oquis....

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.