“Llevo dos años buscando regresar a Mazatlán, ahora que se me da la oportunidad, estoy muy feliz y agradecido con la directiva por el llamado.

“En los años que estuve allá (en Mazatlán) siempre se buscó la posibilidad de adquirir mis derechos, por otras cuestiones no se podía, ahora que cambia la modalidad en el draft, es un plus para mí por estabilidad y qué mejor que estar donde más me ha gustado”, señaló.

Tras dos años complicados por la pandemia, donde la actividad deportiva se vio mermada, Casillas aseguró que llegará motivado al puerto.

“Ha sido un proceso complicado porque pararon las ligas, los jugadores empezamos a buscar otro tipo de empleo, dejamos de lado el básquet, regresar y tomar el ritmo es complicado, afortunadamente he jugado en Chihuahua, he encontrado ritmo y juego, ahora que vaya a Mazatlán voy más motivado.

“Como todos los años vamos a entregar el 100 por ciento, siendo Mazatlán mi segunda casa, donde siento que mejor he jugado, la gente de allá quiere mucho al equipo, está en nosotros traer de regreso a la afición que teníamos antes, vamos comprometidos con la directiva”, dijo.

En los últimos días la directiva de Venados Basketball ya ha confirmado la llegada de algunos jugadores, así como la del coach James Penny, nombres que para Casillas son positivos.

“Me parecen piezas importantes, con James jugué mucho años en contra, como entrenador estuve en contra, es un entrenador de mucha experiencia, tiene conocimiento como jugador, siento que nos va a ayudar mucho, con él me queda hacer las cosas de la mejor manera”, concluyó.

El originario de Aguascalientes reportará desde el primer día de pretemporada, la cual se tiene proyectada iniciar el 15 de marzo, siendo el primer juego de Venados Basketball el 1 de abril, en la capital del estado, ante Caballeros de Culiacán y el 2 de abril, sería el primer juego en tierras porteñas.