CULIACÁN._ Tiene 16 años, y ya es una realidad en el ciclismo sinaloense. Aunque físicamente no llega a la maduración en el deporte, tiene bien marcada sus metas.

Akari Sayuri Valenzuela Urrea dio cátedra en la pasada fase Estatal de Ciclismo, al conquistar siete medallas de oro en pista y ruta.

“(Me siento) Muy contenta, es un esfuerzo que día adía se hace al estar entrenando. Es un proceso largo, pero muy productivo”, expresó la pedalista culiacanense.

Valenzuela Urrea conquistó el oro en las pruebas de Persecución Individual, Scratch, Velocidad, Puntos, 500 metros, Contra Reloj, y Ruta. Todas en la categoría Juvenil B Femenil.

“Tenía en mente ganar varias medallas, pero no sabía que tantas”, comentó riéndose al sacar cuentas de las preseas que logró obtener en dos fines de semana.

Ahora, se está alistando para el Regional, donde sabe bien que la competencia es más fuerte, pero no hay invencibles, ya que el entrenar, en ocasiones con la rama varonil, le ha ayudado a mejorar su táctica y obtener más experiencia.

“Sí dominé aquí (Estatal), pero a nivel nacional hay personas que están fuertes y yo quiero ganarle a ellas. El entrenar con la rama varonil me ha ayudado mucho, me ha servido para mejorar la técnica y ojalá me permita seguir mejorando”, resaltó la estudiante de primer año de la preparatoria Ignacio Allende.

No le quita el sueño ser comparada con Yareli Salazar

Akari Valenzuela es comparada con la olímpica Yareli Salazar Vázquez, lo cual no le quita el sueño, pero sí se mira, dentro de unos años, en una competencia internacional.

“Muy contenta que me comparen con ella (Yareli), espero llegar a ser, algún día, como ella, espero verme así unos años más”, resaltó, “espero llegar a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y más adelante, en unos Juegos Olímpicos, como Yareli (Salazar) y Luz Daniela (Gaxiola)”.

Agradece a Víctor Lozoya

La ciclista de 16 años recordó su llegada al ciclismo, donde Víctor Lozoya fue quien le enseñó a andar en bicicleta.

“Llegué al ciclismo por hobbie y don Víctor (Lozoya) fue mi primer entrenador, a como iba avanzando me fue gustando más, al grado de especializarme en Contra Reloj y en la Ruta”, destacó.

Sus medallas

Prueba Presea

Persecución Ind. Oro

Scratch Oro

Velocidad Oro

Puntos Oro

500 metros Oro

Contra Reloj Oro

Ruta Oro