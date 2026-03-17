FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes enviar nuestras felicitaciones a los organizadores del evento que se realizó el sábado anterior en las instalaciones de El Cid y que reunió a buena cantidad de jugadores en un encuentro amistoso que terminó como eso, en una amistosa confraternidad internacional, ya que se dieron muchos asistentes extranjeros. Muy bien...

Pero antes, enviamos un afectuoso y solidario saludo para el presidente del Campestre, mi partner Enrique Magaña, quien tuvo que acceder a una cirugía y de la que salió bien librado, como que ya lo tendremos este fin de semana de regreso a los links, además de un saludo para nuestro compañero desde la primaria, Ayax Salvador Aguilar y Solano, de quien recibimos otra invitación para el desayuno de los jueves de la confraternidad de ex alumnos de la Preparatoria de Mazatlán de los años 70”s... puro morrito de nuestra edad... Ahhh, tiempos aquellos..... y que declinamos una vez más, por cuestiones meramente personales. Saludo afectuoso mi estimado Ayax...

Tal como lo señalamos en nuestra anterior entrega, este mes de marzo del que ya nos queda sólo par de semanas para dar paso a la Semana Mayor, resulta bastante activo, ya que tendremos mínimo tres eventos de importancia, empezando por el del sábado 7, luego este pasado fin de semana un evento que logró reunir a los 140 jugadores presupuestados, y que ocasionó una lista de espera de alrededor de 20 jugadores más que no alcanzaron boleto, así como este fin de semana el torneo del Campestre que está a punto se reunir a los 140 máximo establecidos. Hasta el momento de garabatear esta columnilla, sólo quedaba 10 lugares por definir, lo que indudablemente quedará resuelto y será, como todos los años, a casa llena.

Vayamos por partes, pues...

BIEN INFORMADO. – Este fin de semana anterior, más de 140 jugadores se dieron cita en el campo Marina Mazatlán para participar en la primera edición del llamado torneo anual Bien Informado que organizó el representante de la revista culichi Bien Informado.

Los resultados fueron excelentes, con tres de los jugadores mazatlecos accediendo a la premiación por el rumbo de las mejores aproximaciones, entre ellos, Arturo Meza, el jefe de jefes Chalío Lizárraga y Claudio Reyes.

En lo que corresponde a la premiación por categorías, la primera se la llevó el Italiano Joaquín Medina que vino a hacer de las suyas, con par de mazatlecos, Arturo Meza y Diego Medina en los siguientes puestos, en la A otros dos porteños, Ernesto Cosío y Sergio Posadas, y párele de contar, ya que el resto de lugares en las diferentes categorías, se lo adjudicaron jugadores foráneos.

Sobra decir que los premios de un millón de pesos a los fortuitos hole in one quedarán pendientes... no hubo de piña, oooootra vez...

ANUAL DEL CAMPESTRE. – Así lo seguiremos llamando, pero no quitamos el dedo del renglón que este evento alrededor de un lustro ha, dejó de ser propiedad del ex chivero y ahora resulta para una institución benéfica.

Recibimos hace unos días, la convocatoria definitiva para el funcionamiento del torneo que inicia este viernes con el cóctel rompehielos que, como ya habíamos comentado, será en un club de playa y además, la cena de premiación y clausura en otra de las instalaciones de Red petroil, quien adquirió los derechos del evento.

Todo pues, fuera de las instalaciones del Campestre, salvo el desarrollo de las rondas de definición de los premios establecidos ex profeso.

Cabe mencionar que en esta ocasión se señala la programación para dos hole in one, uno consistente en un carrito de golf reconstruido y un automóvil último modelo con un carrito de golf, para otro.

Además de los cinco lugares para los acercamientos a la bandera en los cuatro pares tres.

Será otro de los eventos de postín que realiza el ex chivero, indudablemente.

Por allá nos veremos, ya que la participación en el evento es para los socios, voluntariamente “a fuerza”...

Aquí le cortamos, nos veremos la próxima semana si el Sumo Hacedor nos lo permite, cuídese que nada le cuesta....hasta pronto...que diosito los bendiga...