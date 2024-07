“Para mí, en ese momento, era solo instinto de supervivencia. Cuando surfeas olas grandes, entran en juego todos tus instintos; hay que controlar el miedo, buscar cualquier pequeña oportunidad y estar en el presente, sin más”, remarcó Cleland.

Cleland tuvo la oportunidad de hacer su primer viaje al extranjero a los 13 años para competir en un evento internacional.

“Cuando vas a cualquier lugar, todo es genial, pero, para mí, también lo es volver a casa. Es mi viaje favorito”, señaló.

Uno de los viajes que Cleland hizo fuera de Boca de Pascuales lo llevó a El Salvador, para los ISA World Surfing Games 2023. Allí consiguió una impresionante puntuación de 9,73 en la final, asegurando el título y su pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, el primer surfista mexicano en la historia en lograrlo.

Con la mirada puesta en París 2024, Cleland está listo para convertirse en el primer surfista de México en unos Juegos Olímpicos. “Para mí, representar a México es simplemente representar de dónde vengo”, aseguró.

“Toda mi vida se basa en dónde he vivido y, si no fuera por ese lugar o por mi país o por las personas con las que crecí o de las que me rodeé, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí”, finalizó.