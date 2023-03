El español de 19 años, que no perdió un set en los seis partidos que disputó en Indian Wells , necesitó apenas una hora y 10 minutos para cerrar el pleito y volverá al número 1 del mundo en la clasificación Pepperstone ATP del lunes tras un nuevo trofeo, el octavo de su carrera y contando.

“Significa mucho para mí. Recuperar el número 1 es una locura para mí”, dijo Alcaraz tras conseguir la victoria. “Pero sobre todo levantar el trofeo aquí para mí significa mucho... Me encanta este torneo. Disfruto mucho aquí y, por supuesto, he sentido el cariño de la gente desde el primer día. Para mí, es increíble completar estos 10 días así”.

Alcaraz, tres veces campeón de los Masters 1000 de la ATP y vigente campeón en Miami y Madrid, es el noveno y más joven jugador en ganar las dos etapas del “Sunshine Double” (Indian Wells y Miami) en su carrera y se une a su compatriota Rafael Nadal como los únicos jugadores que han ganado al menos tres títulos Másters 1000 siendo un adolescente, con Nadal habiendo ganado seis antes de cumplir los 20 años.

En una jornada ventosa, Alcaraz fue el más sólido y firme desde el inicio. Tras un quiebre en el segundo juego, el español no perdió soltura en sus tiros y no permitió nunca la reacción de Medvedev, quien vio truncada su racha de 19 victorias consecutivas y tres torneos ganados.

Con un plan de juego, paciente pero agresivo, Alcaraz se vio recompensado con un break inmediato en ambos sets. En la segunda manga, la tónica no varió. Todo lo contrario: Alcaraz lo comenzó llevándose los primeros diez puntos del set, como para no dejar dudas de que no quitaría el pie del acelerador, firmando dos quiebres consecutivos.