“Estoy aquí para asumir esa presión, por así decirlo”, explicó Alcaraz antes de estrenarse en el torneo. “Intentaré no pensar mucho en ello, intentare disfrutarlo”, añadió el número 3 del PIF ATP Rankings. “Es algo que solo han conseguido dos jugadores en toda la historia. Ahora mismo solo pienso en disfrutar del torneo, como he hecho siempre. Evidentemente sería algo genial lograrlo”.

Alcaraz, que aterrizó en California el lunes por la noche, empezó su preparación el martes, con vistas a ese estreno frente al ganador del encuentro entre Pablo Carreño Busta y Quentin Halys, un partido del que saldrá su primer rival hacia la defensa del título, que ha ganado los dos últimos años (2023 y 2024).

“Voy a empezar a entrenar esta misma tarde”, avisó el español. “Estoy feliz por volver a jugar aquí, en el desierto”, siguió Alcaraz, un enamorado de Indian Wells. “Es muy importante para mí tener más cosas que hacer más allá del tenis. Me ayudan a apagar la mente. Deportes como el golf me permiten olvidarme de la presión, y a sentirme genial fuera de la pista. Por eso, este torneo es uno de mis favoritos. Porque puedo jugar mucho al golf”, añadió el murciano, entre risas. “Además, tengo mucha suerte de poder estar con toda mi gente en los torneos, y eso me hace sentir como en casa”.

Alcaraz, en pleno proceso de mejora constante, sigue afinando su saque, una de las armas en las que más ha trabajado durante la pretemporada, y que poco a poco va encontrando resultados en la competición.

“Todavía estoy en ello, sigo mejorando”, aseguró el murciano. Me siento bien con el cambio, ha sido una gran mejora en el saque. Necesito seguir creyendo en la nueva mecánica de saque. Ahora mismo me siento genial, estoy contento”, cerró el jugador.

“El tenis es mi pasión, así que solo quiero seguir disfrutando y viviendo este sueño”, dijo Alcaraz. “Con el tiempo he aprendido que al disfrutar en la pista consigo mi mejor versión. A veces, pienso más en el resultado y es cuando me olvido de lo más importante: mostrar alegría”.

(Con información de ATP)