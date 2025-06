Carlos Alcaraz conquistó este domingo su segundo título de Roland Garros , revalidando el trono parisino tras la final más larga en la historia del torneo. El español, firme rey de la tierra batida, levantó tres puntos de partido ante el No. 1 mundial Jannik Sinner , al que derrotó en un duelo gigantesco (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) en cinco horas y 28 minutos) para alzar su quinta copa de Grand Slam, extender un naciente legado en París y consolidarse como figura eterna del deporte, una gesta inenarrable con apenas 22 años.

El trono de París no se movió ni un milímetro.

Alcaraz había llegado a la final tras completar un torneo repleto de avisos, entregando mangas en cuatro de sus partidos junto al Bosque de Bolonia. La vitola de vigente campeón espoleó al español en el duelo más importante de todos, elevando el nivel en un escenario que no aceptaba ningún otro camino. Al otro lado de la red aguardaba el No. 1 mundial, un jugador completamente renacido en París, donde nadie había logrado arañarle una sola manga. La figura de Sinner, montado en una racha de 20 victorias en Grand Slam y capaz de frenar a Novak Djokovic con una frialdad absoluta en la semifinal, exigía un esfuerzo de constancia supremo. Y Carlos respondió al encargo.

La fortaleza mental de Alcaraz se encontró ante un muro. El español, acostumbrado a gestas imposibles, se postuló ante un reto nunca completado en su carrera: levantar dos mangas en un Grand Slam. Aunque Sinner arrebató el servicio al murciano en el primer juego del set, amenazando con la sentencia, Carlos se rehizo para mantenerse con vida en París. El vigente campeón volteó el marcador, aceptó no cerrar el set con su servicio y quebró al italiano para forzar la cuarta manga en un partido vibrante.

El italiano, que ya perdió un duelo épico ante Alcaraz en el US Open 2022 dejando escapar una pelota de partido, se enfrentaba a una batalla contra los recuerdos.

La victoria permite a Alcaraz encender la pelea por el No. 1 del PIF ATP Rankings, una posición blindada por Sinner durante las últimas 52 semanas. Revalidar el título de Roland Garros permite al español recortar hasta los 2 mil 30 puntos la distancia hacia la cima, fuera de sus manos desde agosto de 2023. Ahora, afrontará una gira de hierba con el trono de Wimbledon como principal examen.

El español, consolidado como jugador más efectivo de la temporada, fortaleció también su estatus como No. 1 en la PIF ATP Live Race To Turin. Tras una brillante gira europea de tierra batida en la que coronó dos títulos ATP Masters 1000 y un Grand Slam, Alcaraz abre una distancia de mil 790 puntos sobre el No. 2 Sinner rumbo a las Nitto ATP Finals, donde aspira a clasificar por cuarto año consecutivo.

