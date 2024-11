“Me he sorprendido a mí mismo”, dijo Alcaraz sobre su actuación. “Por la forma en que he jugado desde la línea de fondo, con mi servicio,... Me he sentido muy tranquilo. Intenté estar concentrado en mi juego y en lo que debía hacer. Traté de olvidarme de no sentirme bien y estar enfermo”.

“Cuando entras en pista tienes que olvidarte de todo. Debes dejar a un lado tus problemas, intentar enfocarte en golpear una buena derecha, un buen revés y mantener una buena táctica ante tu rival. Creo que lo he hecho muy bien, me he sorprendido a mí mismo”.

El español se aferró a la memoria para atrapar un partido repleto de peligro. Con una tirita sobre la nariz para facilitar la entrada de oxígeno, Alcaraz se lanzó a competir frente a frente con la derecha de Rublev, uno de los golpes más feroces del vestuario. En uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, Carlos se fue acoplando a las condiciones de Turín, encadenando los últimos cuatro del primer set como mensaje de autoridad.

La versatilidad en el juego mostró unas sensaciones mejoradas en Alcaraz, capaz de usar sus pícaras dejadas hasta romper la calma de Rublev. En una segunda manga sin roturas y con aroma a ultimátum para Andrey, el español supo esperar su momento para asestar el golpe definitivo al partido en el desempate.

“En los últimos partidos no pude lograr buenas dejadas. Y me preguntaba ‘¿qué está pasando’?”, dijo Alcaraz. “Mi juego se basa en usar este tipo de golpear, en disfrutar del partido. Así que lo volví a intentar hoy. También me he sentido bastante bien corriendo desde la línea de fondo”.

“He tenido muchas opciones en mi mente. Si logro moverme bien, si corro bien por el fondo de la pista, tengo más opciones. Me alegra ver que la ‘Opción A’ de correr y jugar buenos puntos desde la línea de fondo haya funcionado”.

La victoria permite a Alcaraz recuperar el dominio (2-1) en el historial Lexus ATP Head2Head frente a Rublev, su verdugo esta temporada camino del trofeo en la tierra batida del Mutua Madrid Open. Las condiciones cubiertas volvieron a ser un elemento dominado en el cara a cara por el español, que salió indemne ante un jugador con múltiples coronas indoor en su palmarés.

Alcaraz afronta la segunda participación de su carrera en las Nitto ATP Finals. El murciano, que en 2023 logró abrirse paso hasta las semifinales, aspira a convertirse en el tercer campeón español en la historia del torneo en modalidad individual, siguiendo los pasos de Manuel Orantes (1976) y Àlex Corretja (1998).

Por su parte, Rublev queda con opciones mermadas para sobrevivir a la fase de grupos tras encadenar dos derrotas en Turín. Uno de los jugadores más experimentados con cinco presencias consecutivas en las Nitto ATP Finals, tiene en las semifinales de 2022 su mejor actuación personal en el torneo.

La segunda jornada del Grupo John Newcombe quedará completada este miércoles en la sesión de noche. En un duelo entre jugadores que debutaron con victoria en el round robin, el dos veces campeón alemán Alexander Zverev medirá fuerza con el antiguo finalista noruego Casper Ruud.

(Con información de ATP)