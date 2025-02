El número 3 del ATP Rankings se regaló un esfuerzo repleto de constancia, suficiente para desbordar 6-2, 6-1 a su compatriota Pedro Martínez camino de la penúltima ronda. Con el Roterdam Ahoy como testigo de su progresión, Alcaraz completó un partido firme desde la primera bola, tomando el control del marcador sin discusiones. Al romper el servicio del valenciano en el primer juego de cada set, Carlos manejó un partido de constante viento a favor, obligándose a mantener el nivel hasta cruzar la línea de meta.

“Hoy he jugado un gran tenis, competí a gran nivel. He vuelto a hacer las cosas correctas”, dijo Alcaraz. “Estaba muy concentrado antes del partido, pensando en mi tenis. He intentado que todo estuviera en su sitio. Siendo agresivo y llevándole al límite en cada punto. Creo que he hecho el partido perfecto y estoy feliz por mejorar cada día. Ojalá que las semifinales sean todavía mejores”.

Ahora, el horizonte coloca a Alcaraz ante una verdadera prueba de nivel en pista cubierta. El español disputará las semifinales del ABN AMRO Open ante el ganador del duelo que cerrará la jornada entre Andrey Rublev y Hubert Hurkacz, dos jugadores con múltiples coronas indoor en el ATP Tour. Con una enorme pegada garantizada al otro lado de la red, un cruce de altos vuelos para terminar de postular su candidatura en este tipo de territorio.

Alcaraz exprime sus golpes para dibujar un comienzo de temporada muy competitivo. El español inició 2025 llegando a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde el 10 veces campeón Novak Djokovic anuló su candidatura a completar la colección del Grand Slam. A pesar de ese recuerdo, el murciano ha logrado levantar su nivel de juego para comenzar la gira europea.

(Con información de ATP)