“Está recuperando su nivel tras la lesión. Tiene nivel para llegar muy alto, sin lugar a dudas”, dijo Alcaraz sobre el asiático. “Si mantiene este nivel, estoy seguro de que le vamos a ver a menudo. Me siento feliz por haberme clasificado.

El número 2 del PIF ATP Rankings completó un partido de perseverancia, venciendo por 7-6(5), 6-3 al local Wu Yibing para instalarse en los octavos de final del ATP Masters 1000 asiático. Lejos de encontrar un partido sencillo ante el No. 560 mundial, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo en un partido donde jamás perdió la concentración.

“No quiero decir que me haya sorprendido, pero era la primera vez que nos enfrentamos. Había vencido a [Nicolás] Jarry con facilidad, 6-2, 6-2, eso es impresionante. Tuve que estar enfocado en jugar mi mejor tenis. No estoy acostumbrado a sentirme como hoy en la pista. Es un tenista muy potente, realmente fuerte, sentí que no estaba dominando el partido”.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero se aferró a sus opciones de victoria en un partido completamente plano en el inicio. En un primer set donde no hubo lugar a las roturas de servicio, Alcaraz encontró los resquicios para sortear un 1-3 en el desempate, subrayando una de sus mayores virtudes: sobrevivir cuando el partido alcanza la máxima temperatura.

El tercera cabeza de serie, que no encaró una pelota de rotura en todo el partido, aprovechó un único rasguño sobre el servicio de Wu para resolver el segundo set y quedarse su 11ª victoria consecutiva tras una hora y 41 minutos de juego. La grada despidió con una sonora ovación a Wu, el primer hombre chino que levantó un título ATP Tour (Dallas 2022), tras una actuación repleta de valentía y golpes duros.

Tras abrirse paso entre figuras locales en las dos primeras rondas, Alcaraz encontrará un ambiente más neutral en los octavos de final del torneo. El español medirá a continuación al ganador del duelo francés que enfrenta al cabeza de serie No. 16 Ugo Humbert con el antiguo No. 6 mundial Gael Monfils, un partido que fue aplazado este domingo en Shanghái debido a las lluvias.

Con el tramo final del calendario entre las manos, Alcaraz mantiene vivas opciones matemáticas para cerrar la temporada como ATP Year-End No. 1 por segunda vez en su carrera (2022). El murciano ha consolidado su posición como No. 2, a una distancia de 2 mil 820 puntos del italiano Jannik Sinner, encaramado a la cima de la clasificación.

(Con información de ATP)