El número 1 del ATP Rankings tuvo que sobrevivir a un desafío táctico intenso en Mason, donde las subidas a la red de su adversario fueron un peligro constante. Tras vencer a Stan Wawrinka y Casper Ruud camino de los cuartos de final, Purcell volvió a desplegar su talento en la media pista para desafiar al primer cabeza de serie.

“Ha sido un encuentro peligroso, él ha hecho un gran partido”, explicó Alcaraz. “Creo que he jugado bien, he restado a buen nivel. La clave para conseguir la victoria ha sido restar concentrado, también he estado bien en los intercambios. Estoy contento por alcanzar mi séptima semifinal Másters 1000 y la primera en Cincinnati”.

Alcaraz disputará las semifinales ante Hubert Hurkacz. El polaco abrió la jornada batiendo por 6-1, 7-6(8) al australiano Alexei Popyrin en un duelo incierto hasta la última pelota.

Djokovic brilla ante Fritz

Novak Djokovic sigue aferrado a sus esperanzas de aparecer en el número 1 del ATP Ranking después del Western & Southern Open de Cincinnati. El serbio de 36 años, que saltó a pista este viernes sabiendo que una derrota aseguraría su permanencia en el número 2 del escalafón, se anotó una victoria por 6-0, 6-4 ante el local Taylor Fritz en cuartos de final del ATP Másters 1000.