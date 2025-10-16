$!Alcaraz y Sinner reeditarán la final del Six Kings Slam en Riad

El Six Kings Slam de Riad volverá a tener como protagonistas a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la gran final, repitiendo el desenlace de su primera edición. El duelo, que se disputará este sábado en la pista central del ANB Arena, simboliza el relevo generacional en el tenis mundial y pondrá en juego la bolsa más millonaria jamás entregada en una competencia deportiva.

Alcaraz, número dos del ranking, alcanzó el partido decisivo tras imponerse con autoridad a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2. El murciano, pese a llegar con 16 días de inactividad desde su título en Tokio, mostró solidez en los intercambios largos y eficacia con el servicio. Con un vendaje en el tobillo izquierdo, supo adaptarse a las condiciones de la capital saudí, donde el bote de la pelota favoreció su juego desde el fondo. El quiebre en el quinto juego del primer set y una dejada precisa en el segundo sellaron su pase a la final.

Por su parte, Sinner derrotó a Novak Djokovic con idéntico marcador (6-4 y 6-2), sumando su sexta victoria consecutiva sobre el serbio. El italiano quebró temprano en ambos sets y mantuvo un ritmo de pelota que el 24 veces campeón de Grand Slam no pudo contrarrestar. Con 14 años de diferencia entre ambos, el partido reflejó la intensidad de la nueva generación frente a la experiencia del veterano, quien ahora disputará el tercer lugar.