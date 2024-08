“Yo quería disfrutar, sabía que no había más por hacer, ya estaba en una final olímpica y lo que quería hacer era vivirla”, comentó.

“Fui de menos a más, al principio me sentí nerviosa, pero luego me relajé me sentí tranquila con lo que sé hacer y disfruté cada momento”, compartió.

“Me enfrenté con grandes competidoras, que han sido medallistas mundiales; me gusta, me motiva, aprendí mucho de ellas al verlas y cómo hacen sus clavados, adquiero esa experiencia”, dijo.

La joven clavadista fue la encargada de cerrar la actividad de la rama femenil mexicana en la disciplina, mientras que este sábado Randal Willars y Kevin Berlín disputarán la última jornada de la plataforma 10 metros individual en la recta final de los Juegos Olímpicos.