La doble medallista olímpica en tiro con arco, Alejandra Valencia, denunció que su beca otorgada por la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte había disminuido su monto.

A través de su cuenta de X, la medallista de bronce en Tokio 2020 y en París 2024 informó que al ir a firmar la documentación de su beca, por las reglas de operación de la Conade se enteró que ahora percibirá menos dinero.

”Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, publicó la sonorense en su cuenta de X.