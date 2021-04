El mariscal de campo veterano Alex Smith anunció este lunes a través de redes sociales su retiro de la NFL luego de 16 temporadas.

Smith dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que recuerda su carrera, destacando el viaje de vuelta de una devastadora lesión en la pierna izquierda que sufrió en el 2019 durante un partido contra los Houston Texans.

Durante sus 16 temporadas en la liga, Smith jugó para tres equipos: los San Francisco 49ers que lo reclutaron con la primera selección global en el draft del 2005, los Kansas City Chiefs y los últimos tres años con Washington.

“Hace dos años, estaba atrapado en una silla de ruedas mirando mi pierna arruinada mientras me preguntaba su alguna vez iba a poder caminar con mi esposa de nuevo o jugar con mis hijos en el patio”, indica Smith al inicio de su video. “Ponerme de nuevo un casco era lo que estaba más lejos en mi mente. Me seguía preguntando, ‘¿Todo esto por un juego estúpido?’, pero entonces alguien hizo algo que cambió mi recuperación por completo. Puso un balón en mis manos, no quién fue, pero de pronto me sentí más fuerte, más decidido y lo que alguna vez parecía imposible comenzó a convertirse en mi punto de concentración.

“Y la verdad es que, en el transcurso de mi vida, eso es lo que el juego ha hecho por mí. Era un flaco desconocido que ni siquiera se suponía que jugaría en la universidad y ucho menos ir a New York como finalista del Heisman o ser el primero en escuchar su nombre en la noche del draft y después, en una jugada de rutina, casi lo pierdo todo. Pero el fútbol americano no me dejaría rendirme porque no, esto no es solo un juego. No es solo lo que sucede entre esas líneas blancas un domingo por la tarde. Se trata de los retos y el compromiso que se requieren, se trata qué tan duro y tan lejos puedes empujarse, se trata del vínculo entre esos 53 tipos en el vestidor y todos los demás en la organización, se trata de comprometerse por completo con algo más grane y sobre todo, se trata de ti.

“Así que para todos los que están allá afuera, ya sea que formen parte de la Nación Niner, el Chiefs Kingdom o el Burgundy and Gold, gracias. A todos los hombres junto a los que tuve el privilegio de jugar, gracias. Quiero agradecerles por creer en mí y agradecerles por ayudarme a creer en mí mismo y en lo imposible. Porque a pesar que me quedan muchas jugadas luego de 16 años de darle todo lo que tengo a este deporte, no puedo esperar para ver qué más es posible. Pero primero, me voy a tomar un poco de tiempo para disfrutar algunos de esos paseos con mi esposa y mis hijos no tienen idea de lo que les espera en el patio trasero”.

Washington cortó a Smith, esta temporada baja liberando 14.9 millones de dólares de espacio bajo el tope salarial en el 2021 con esa movida, y continuará su búsqueda para encontrar una solución a largo plazo en la posición de quarterback.

Smith se retira de la NFL con un récord 99-67-1 en 174 partidos como titular, además completó 3,250 pases para 35,650 yardas con 199 touchdowns y 109 intercepciones, también tuvo 580 acarreos para 2,604 yardas y 15 anotaciones.