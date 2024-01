Luego de cerrar el año con su actuación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la medallista mundial arrancó el 2024 con tres objetivos claros: Llegar a Juegos Olímpicos con gran nivel competitivo, disfrutar el proceso y volver a hacer historia.

La gimnasta destacó que su mentalidad ha madurado al igual que su desempeño en el deporte, pues a casi ocho años de su debut olímpico, Alexa Moreno se encuentra lista para luchar por una medalla en la máxima justa deportiva.

“Deseo disfrutar mucho más de esta competencia (París 2024) porque he percibido más madurez como atleta, asimilé mucho mejor la experiencia en el deporte y eso me ayuda a afrontar las competencias; hay veces que hay dudas, pero al momento de estar en el área, lo he sabido manejar muy bien y esa tranquilidad me permite experimentar ese instante y por eso he sido más feliz”, detalló.

“La mentalidad es bien diferente entre Río (2016) y aun el año pasado, he tenido varias finales internacionales, sé qué me funciona y qué no, por cuál línea ir, incluso en lo técnico y me ayuda a crecer; adaptarse cuesta y antes me causaba estrés y ansiedad, nervios al momento de llegar a la competencia, ahora no es fácil, pero ya sé qué me sucede, pero es ir poco a poco, con el tiempo voy a ir mejorando y luchar por cosas grandes”, detalló.

Para abrir agenda, la gimnasta tiene planificado realizar dos campamentos de preparación, tentativamente entre marzo y abril; el primero, en Houston, Estados Unidos, donde regresará a trabajar junto a reconocidas gimnastas, entre ellas, Simone Biles, y el segundo lo completará en Brasil para, posteriormente, disputar tres Copas del Mundo como fogueo rumbo a la cita olímpica.