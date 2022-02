$!Alexander Zverev es expulsado del Abierto de Acapulco por golpear la silla de un árbitro

El alemán, de 24 años, era el campeón defensor del torneo masculino. La web de la ATP da a su rival en segunda ronda, el también alemán Peter Gojowczyk, la victoria en ese choque.

Ante los abucheos de la grada, Zverev le dio la golpeada raqueta a un niño en la primera fila.

Posteriormente, se descargó en redes sociales.

Zverev hizo un descargo en sus redes sociales.

“Es difícil poner en palabras cuánto me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi berrinche hacia él estuvo mal y es inaceptable. Estoy decepcionado solamente conmigo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusas. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, con el torneo y con el deporte que amo”.