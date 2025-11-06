A más nutrientes consumidos debe ser mayor la actividad física, es por esto que cuando se consume más que lo que se gasta se traduce en obesidad, y cuando se gastan más calorías que las que se ingieren se traduce en delgadez.

Amigo lector de Noroeste, la alimentación de usted, mía y de cualquier persona, van a ser los mismos nutrientes, se encuentre donde se encuentre sobre la faz de la tierra, que en las últimas décadas, el avance tecnológico y mercadotecnia es una realidad, es lo que se tiene, pero los nutrientes son los mismos, algunos de fácil o muy fácil digestión también es cierto.

Esto hace que el individuo solicite al sistema digestivo poco trabajo, lo que será perjudicial al mismo cuando este no haga actividad física suficiente para gastar la cantidad de calorías ingeridas cuando realizaba actividades deportivas. Esto también aplica para el resto de la población a más nutrientes consumidos debe ser mayor la actividad física, es por esto que cuando se consume más que lo que se gasta se traduce en obesidad, y cuando se gastan más calorías que las que se ingieren se traduce en delgadez.

Nada de que yo no sé por qué estoy gordo, si está gordo es porque come, no le eche la culpa porque se casó, por tiroides, por estrés, etcétera, si está gordo es porque come, esa es la realidad.

Entonces la alimentación en el ser humano debe ser acorde al desarrollo y crecimiento, como a la actividad física a realizar, también influye la genética, pero una cosa es tener genética (endomorfo) tendiente a engordar y otra que me deje engordar. Si usted adquiere una cultura alimenticia (buena cultura), usted se mantendrá en peso y muy probablemente en condición física.

Es por esto que los logros modernos de la medicina deportiva, de la fisiología, bioquímica, nutrición, la práctica de los médicos deportivos, dietistas y entrenadores, testimonian que la eficacia del entrenamiento y de la recuperación dependen en grado notable de la alimentación racional de los deportistas, como también con el resto de la población, quienes deben de ingerir nutrientes en calidad y cantidad. Por esta razón las cuestiones relacionadas con la alimentación de los deportistas deben siempre hallarse en el campo visual del médico y del entrenado (trabajo en equipo).

La alimentación del ser humano es omnívora (debe de comer de todo), como verduras, frutas, tubérculos, leche y derivados, productos cárnicos, pan y harinas, grasas alimenticias, donde la disciplina alimenticia es fundamental. Recuerde que las dietas reductivas son buenas, pero estas no funcionan cuando no se tiene la educación o cultura alimenticia. Al llevar una alimentación racional esta es, en el fondo, un factor recuperativo.

Los productos incluidos en la ración del deportista y el régimen alimenticio determinan en gran medida la rapidez de asimilación de la comida y, en consecuencia, la velocidad de los procesos de restablecimiento de la capacidad de trabajo del deportista. La táctica de preparación de raciones alimenticias ha de basarse en las leyes fisiológicas de variación de la homeostasis en el organismo del deportista bajo la influencia de cargas deportivas y en las tenencias fisiológicas de su restablecimiento. La restitución de la homeostasis depende de todo el sistema de preparación del organismo para la labor deportiva.

El abastecimiento racional de sustancias nutritivas (carbohidratos, grasa y proteínas), son de vital importancia antes de iniciar con la labor deportiva o de la vida diaria. Es importante el conocer la digestión de individuo, en el caso de deportista, este conocimiento es básico para determinar las horas entre la ingesta y la actividad física deportiva, ya que para la digestión se necesita sangre que lleve los sustratos al intestino, y para la actividad deportiva, los músculos necesitan sangre que lleve los sustratos para llevar a cabo el trabajo muscular necesario en la actividad física.

En la alimentación del deportista (alimentación deportiva) es fundamental que en cualquier tipo de ración alimenticia, ya sea de entrenamiento, de competición o de restablecimiento, se base en la teoría del equilibro de sustancias nutritivas y un régimen alimenticio racional. Con todo, cualquier variedad de ración presenta sus peculiaridades. En la alimentación también se debe tomar en cuenta la hidratación.