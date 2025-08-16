$!Alistan la 30ª Gran Concentración Nacional de Motociclismo en Culiacán

CULIACÁN._ Del 28 al 30 de noviembre se llevará a cabo en la capital sinaloense la 30ª Gran Concentración Nacional de Motociclismo, organizada por motoclubes de la ciudad con apoyo de autoridades municipales y estatales. El viernes 28 iniciarán las actividades con el registro y montaje de stands desde las 16:00 horas en la avenida Ruperto L. Paliza, en el cuadrante del Paseo del Ángel, detrás de la Catedral. La jornada concluirá a las 23:00 horas.

A partir de ese día se cerrarán las calles desde Antonio Rosales hasta Miguel Hidalgo, así como el Paseo del Ángel, abarcando desde la avenida Aquiles Serdán hasta Ruperto L. Paliza, para la instalación de escenarios donde se realizarán los conciertos y otras actividades. La inauguración oficial será el sábado 29 a las 20:00 horas, con carne asada gratuita para los pilotos inscritos y stands de accesorios. El domingo 30, los motociclistas saldrán rumbo a la sindicatura de Imala para desayunar y participar en carreras de enduro y motocross. Al mediodía regresarán al evento en la ciudad, donde se realizará la rifa de una motocicleta BMW F 900 GS y la clausura con un megaconcierto que concluirá a las 23:00 horas.

A la convocatoria, indicaron los organizadores, ya se han sumado 48 motoclubes de la ciudad, además de agrupaciones como Motoclubes Unidos, Motoclubes Sinaloa y Enduro Culiacán. Luis Enrique Aguilar, coordinador general del evento, destacó que la unión entre motoclubes y autoridades ha sido clave para concretar la concentración. “Creo que hoy, estar todos unidos es el escenario perfecto para que esto sea un éxito. Sin todos unidos esto no puede ser”, manifestó.

Melissa Carrillo, directora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, subrayó la importancia del evento para el turismo. “Gracias a los organizadores por la invitación y por hacer este evento posible para Culiacán que la verdad nos hacen falta eventos así, donde se promueva el turismo, que vengan a visitarnos de fuera y que ustedes compartan esta pasión por las motos con todos los estados. Esperemos que venga mucha gente, darle mucha difusión para mostrar todo lo bonito que tiene Culiacán”, resaltó. Por su parte, Cristal Murillo Meza, directora de Turismo de Gobierno Municipal, resaltó el impacto económico que se busca generar en la sindicatura de Imala.