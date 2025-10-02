En lo que se refiere a la fitoterapia (uso de plantas), la lista de plantas medicinales útiles en los diversos problemas nerviosos es larga.

Amigo lector de Noroeste, hoy le quiero invitar al congreso número veinte y cinco de medicina del deporte y primer congreso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a llevarse a cabo los días jueves 2, y viernes 3 de octubre, de las ocho de la mañana a dos y media de la tarde, y será en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Bien, después de hacer la invitación, continuamos, el ser humano desde la historia ha recurrido a distintos tratamientos con hierbas (herbolario), para los diferentes síntomas y enfermedades, en la actualidad esto sigue llevándose a cabo, lo que muchas veces lleva a la curación, pero en ocasiones puede que “salga peor el remedio que la enfermedad”, y así tenemos que las plantas pueden usar como tal, o en infusiones, manejo tópico, pero siempre buscando el bien para quien lo usa.

En personas que sufren de alteraciones nerviosas y les indican diferentes manejos que van desde la toma de infusiones de plantas, tópicas, hasta el consumo de fármacos recetados por profesionales de la medicina, autor recetados, o por recomendación de otra persona, siempre buscando el estar mejor. En lo que se refiere a la fitoterapia (uso de plantas), la lista de plantas medicinales útiles en los diversos problemas nerviosos es larga. Estas plantas pueden ser de uso común, en otras tienen que ser indicadas por un profesional de la medicina herbolaria (herbolaria y homeopatía), donde su uso (se dice natural), pero cuando no se conoce la dosificación aunque sean plantas pueden causar daños que pongan en peligro la vida.

Es cierto que hay plantas mucho más potentes, y es por esto que a algunas se le consideran drogas, por no ser legal su uso. Existen plantas que se les considera sedantes, como la adormidera o la mariguana, o potentes estimulantes, como por ejemplo las hojas de coca, podrían tener su utilidad dentro de la terapia psiquiátrica si no fuera porque constituyen un problema de salud pública por motivos bien diferentes.

Esto hace que a las plantas medicinales se les divida en grupos, según sea su “indicación”, así encontramos plantas con acción antiespástica, sedante e hipnótico.

Espasmolíticos, entre las plantas que dan este efectos se tiene la agripalma, su efecto es más los cólicos menstruales, su acción posiblemente se debe a un alcaloide que contiene, denominado leunucardina o estaquidina, están disminuyen el tono neurovegetativo. Otra es el espino albar, este tiene efecto sedante, efectivo en alteraciones del sistema nervioso vegetativo, ya que reduce la actividad del sistema simpático. Se puede catalogar tanto de sedante como antiespasmódico porque al reducir la actividad simpática, reduce el riesgo de presentar espasmos. Este arbusto es rico en flavonoides y ácidos triterpénico, este es abundante en las zonas montañosas de la península ibérica, también conocido como espino majuelo.

Entre los sedantes se tiene la avena, tanto en forma de alimento como medicamento, es un remedio suave e inocuo con acción especialmente sedante, debida posiblemente a la presencia de un alcaloide indólico denominado trigonelina. Este se recomienda en casos de insomnio y nerviosismo. Otras plantas con efecto sedante son el azahar, centranto, lúpulo, nenúfar, pasiflora, tila etcétera. Estas plantas son de uso común, aunque es responsabilidad de quien lo ingiere, ya que el tomarlo es difícil saber la dosificación.

Otro grupo de estas plantas son los hipnóticos, entre estas se tiene la amapola, la humilde amapola también tiene efecto sedante e hipnótico, debido a que pertenece a la familia de las papaveráceas, en la cual también está la adormidera, la planta que produce el opio. A estas plantas se les denomina “rhoeas” porque crecen donde quiera, casi como una mala hierba que invade todo tipo de cultivos y márgenes de caminos. Aunque una de sus principales acciones es calmar la tos, pero el humano le dio otros usos. Otras plantas hipnóticas son amapola de California, lechuga salvaje, loto, valeriana, hipérico, romero, etcétera.