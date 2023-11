“Se hizo una competencia muy reñida, al final del día fue la decisión de los jueces, yo respeto su trabajo y su criterio, quiere decir que tengo que trabajar mejor mi técnica, pero eso es parte del proceso, parte de pulir mi trabajo y, sobre todo, me siento muy orgullosa de estar al tú por tú en estas competencias y aunque hoy no se me dio el primer lugar, hay Amalia para rato”, aseguró Amalia Pérez a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La pesista mexicana señaló que este resultado demuestra la dificultad de cada competencia.

“No es nada más venir a recoger una medalla, sino que hay que demostrar que tenemos la capacidad, que realmente se pelea un lugar, se pelea un podio y nos sentimos muy orgullosas de representar a nuestros países. Me siento con mucha satisfacción, porque definitivamente mi primera motivación es venir a representar a mi país, a mi gente, mis colores y la disciplina que represento”.