MÉXICO._ Después de la histórica actuación del equipo de natación artística de México en la Copa del Mundo de Soma Bay, Egipto, donde las atletas tricolores ganaron medalla de oro en la especialidad de equipo técnico, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se les haya negado apoyo desde el gobierno.

En la conferencia mañanera de este lunes 15 de mayo, el Presidente explicó que de las 10 nadadoras mexicanas, seis de ellas reciben apoyo económico de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Sin embargo, no se pronunció sobre la falta de ayuda a las otras cuatro nadadoras que no forman parte de la SEDENA, ni porqué la Conade no se manifestó cuando integrantes del equipo denunciaron falta de apoyo.