MÉXICO._ Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, ya respondió a las declaraciones de Paola Espinosa en la que la señala de impedir que llegara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La clavadista comentó que, para ella, Ana Guevara había tenido la última decisión para no respetar la plaza olímpica que se ganó junto a Melany Hernández por el conflicto que provocó el no publicar en sus redes sociales un comunicado sobre la desaparición del fideicomiso al Deporte de Alto Rendimiento.

Tras ello, Guevara fue entrevistada en W Radio donde comentó que las declaraciones de Espinosa son “pataleos” por la molestia que experimenta actualmente.

“Siempre los han sabido (criterios) y parece que toda esta inquietud y malestar, porque no la veo más que molesta, me parece que es un pataleo totalmente inerte que no le favoreció, punto. Los criterios están claramente sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año Covid y un año donde no hubo competencias, donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó ella plaza directa”, comentó la titular de la Conade.

En cuanto a la plaza olímpica que Paola Espinosa se ganó al quedar entre las mejores del mundo, Guevara indicó que, en esta ocasión, no le favoreció el “jueceo” y las marcas que ya tenía para clasificar a Tokio en el Control Técnico que se realizó.

“Tú lo has dicho es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte se mide por marcas, por clasificación, por calificación, por tiempos y por jueceo y lamentablemente en este caso no le favoreció y no entra en el chismorreo de lo que ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas de este país. Punto. No tengo ningún otro comentario”, aseguró Guevara.

Paola Espinosa acudió a todas las instancias deportivas para pedir alguna explicación sobre el por qué no podrá competir en los Juegos Olímpicos, pero no obtuvo ninguna, en su lugar, la Federación Mexicana de Natación le comentó que la decisión de si iba o no, se tomaría en un escritorio.