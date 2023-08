Superó a las francesas Sophie Dodemont e Ipek Tomruk en su camino hacia el partido por la medalla de oro, pero no pudo superar los 149 de Swami a pesar de disparar un encomiable 147.

“Definitivamente, fue un viaje muy largo. Venía de una eliminatoria no tan buena, de batallar un poco con mis tiros para poder ir dando pasos hacia adelante poco a poco con el clima que teníamos, estando entre las ocho primeras ya me sentía emocionada”, dijo la mexicana.

Becerra reconoció que estuvo luchando todo el año con su confianza y sus tiros.

“Muchas veces pensé en rendirme porque las cosas no iban como yo quería, así que esta medalla me demuestra que puedo hacerlo y que si me esfuerzo, puedo lograrlo”.

Becerra logró su segunda medalla en el Mundial tras la plata por equipos en la misma modalidad. La otra presea de México en el evento es el bronce en arco recurvo femenil por equipo.