$!Andy Murray gana un partido en el Abierto de Australia por primera vez desde 2017

“Ha sido fantástico [estar de vuelta]”, dijo Murray sobre la pista. “Han sido tres o cuatro años duros. He puesto mucho trabajo para volver y he jugado tantas veces en esta pista con un ambiente increíble. Siempre he tenido un gran apoyo y esta es la pista en la que pensé haber jugado mi último partido. Es bueno estar de vuelta y ganar en cinco mangas de esta manera. No podría pedir nada más”.

El partido supuso el regreso del británico a Melbourne Park tres temporadas después. Después de perderse la edición de 2018 por una lesión, en 2019, tras caer en cinco parciales ante Roberto Bautista Agut, su discurso dejó entrever que podía haber disputado por última vez un partido en suelo australiano. Sin embargo, tras superar dos operaciones de cadera, una infinita perseverancia le ha devuelto a uno de los escenarios más especiales de su carrera.

Con cinco finales en Melbourne Park en las piernas (2010-11, 2013, 2015-16), Murray es uno de los jugadores más destacados de la Era Abierta en el primer Grand Slam de la temporada. En una lucha sin tregua por el trofeo, el escocés quedó a un paso de la gloria en una ocasión ante Roger Federer y hasta en cuatro intentos frente a Novak Djokovic.

Esa capacidad de superación hace que el antiguo número 1 mundial siga cosechando grandes resultados en el comienzo de la temporada 2022. La semana pasada Murray alcanzaba su primera final ATP Tour en tres años, quedando a un paso del trofeo en el Sydney Tennis Classic (p. Ante Karatsev). Murray acumula un balance de 5-2 en partidos individuales este año.

“Me gustaría tener una gran actuación”, djo Murray. “Es algo que no he logrado en los Slam desde que volví de la lesión y es algo que me motiva. Aquí he jugado mi mejor tenis durante mi carrera y me he sentido cómodo”.

Murray disputará la segunda ronda del Abierto de Australia ante el japonés Taro Daniel, vencedor por 7-6(5), 6-1, 6-1 chileno Tomás Barrios Vera. El británico domina por 1-0 el historial ATP Head2Head entre ambos, tras haber ganado el único precedente en una eliminatoria de Copa Davis seis años atrás. Daniel buscará acceder por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam.

Felix Auger-Aliassime, noveno sembrado, venció a Emil Ruusuvuori 6-4, 0-6, 3-6, 6-3, 6-4, y Maxime Cressy superó 20 dobles faltas para derrotar a su compatriota John, el sembrado No. 22 Isner 7-6 (2), 7-5, 6-7 (4), 6-7 (4), 6-4.

(Con información de ATP)