Durante una entrevista con FightHype.com, Ruiz dejó claro que no menospreciará a Ortiz y que, en caso de ganar, le gustaría enfrentar a Deontay Wilder.

“No quería peleas fáciles, así que espere. Por eso es que pelearé contra Luis Ortiz, porque es un golpeador duro. No lo subestimaré como en mi última pelea. Estamos entrenando duro. Si gano, me gustaría pelear contra Wilder si sale del retiro”, expresó Ruiz.

Wilder está en una racha de dos derrotas por nocaut contra Tyson Fury y no se sabe si regresará a los cuadriláteros; por ello, Ruiz entiende la posición del púgil estadounidense y no se molestaría si no pelea contra él.

“Él ha dicho que no quiere volver y que hace más dinero afuera que dentro del ring. No lo culpo. Todo el trabajo duro que hizo durante años, realizó mucho y fue el campeón por muchos años”, apuntó el mexicoamericano.