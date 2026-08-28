$!Andy Ruiz Jr. reaparecerá en el ring tras dos años de inactividad para medirse a Damian Knyba

En esta nueva etapa bajo la promotora Matchroom Boxing de Eddie Hearn, Ruiz reaparece tras su último combate registrado en agosto de 2024 ante Jarrell Miller. Su entrenador, Manny Robles, valoró la condición física y mental del pugilista de 36 años de cara al enfrentamiento:

NEWARK._ El boxeador mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) oficializó su regreso al cuadrilátero tras dos años de ausencia. El ex campeón unificado de los pesos Pesados enfrentará al polaco Damian Knyba (17-1, 11 KO) este próximo 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un pleito a 12 asaltos proyectado como eliminatoria para escalar puestos en el ranking de la categoría reina.

“En este momento lo veo muy bien y yo suelo hablar la verdad... Anda muy motivado, está trabajando muy fuerte; duro con el sparring, con los entrenamientos. Precisamente ayer le pregunté cómo se sentía física y mentalmente y me dijo: ‘No me he sentido así desde la primera vez que peleé con Joshua’”.

Escenario en la división de peso Pesado

El retorno del ‘Destroyer’ —recordado por destronar a Anthony Joshua en 2019 en el Madison Square Garden— coincide con un panorama abierto en la división pesada ante la salida progresiva y renuncia de títulos por parte de Oleksandr Usyk. Un triunfo sobre Knyba colocaría nuevamente a Ruiz en la baraja de posibles choques ante rivales como Tyson Fury, Deontay Wilder o una eventual trilogía frente a Joshua.

El equipo de trabajo del mexicano enfatizó que la prioridad inmediata es resolver la aduana ante el rival europeo para aspira formalmente a una oportunidad por el cinturón mundial en el corto plazo.