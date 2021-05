MÉXICO._ Por una u otra razón se sigue tambaleando la pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury en la división de los pesos pesados, situación que en el equipo de trabajo de Joshua comienza incomodar y ante ello ya exploran nuevas opciones, nuevos rivales, donde surge una posibilidad para Andy Ruiz en una tercera pelea.

Y es que si bien Anthony Joshua ha sido obligado por la OMB a enfrentar a Oleksandr Usyk por el cetro de los pesados, Eddie Hearn, promotor del británico, explicó que no descartan una tercera contienda contra Andy Ruiz, quien se declaró listo, por lo que no se preocupan por cerrar la pelea con Tyson Fury.

“En un mundo ideal, si hay buenos negocios que hacer con Oleksandr Usyk, también debe ser un buen negocio para él, esa es la siguiente pelea. No descartaría ningún escenario en este momento para Anthony Joshua. Probablemente tengamos 10 días para decidir qué vamos a hacer. Hay varias opciones, si vas a Estados Unidos, él ya me escribió en Instagram y me dijo: ‘Estoy listo, hagamos esto, AJ vs Ruiz tres’’’, indicó Eddie Hearn en charla con IFLTV.

Andy Ruiz no es la única opción

Eddie Hearn detalló que además del Destroyer también hay otras opciones como Luis Ortiz o Dillian Whyte: “Esa es una pelea que creo que nos interesaría, si vas a Estados Unidos, Luis Ortiz es otro tipo con el que podrías pelear. Si estás en el Reino Unido, no lo sé ... Dillian Whyte, es una pelea que hacer”, remató.