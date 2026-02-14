$!Ante la adversidad, boxeo mazatleco suma 39 preseas en el estatal de la Olimpiada Nacional Conade

CULIACÁN._ Después de quedar fuera de siete finales administrativamente, la Selección Mazatlán de boxeo se fajó en el ring y ganó a base de garra 12 medallas de oro, 14 de plata y 11 más de bronce, en el estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026.
Un día antes los pugilistas mazatlecos habían hecho valer sus condiciones en el cuadrilátero, sin embargo, decisiones técnicas dejaron fuera a siete de ellos, por lo que la delegación porteña tuvo que redoblar esfuerzos para salir avante.
“Se hizo un gran esfuerzo, pero falta la etapa mas dura, porque tenemos el regional más difícil del país, ya se ha trabajado fuerte y aún tenemos un mes para prepararnos y dar un buen resultado”, expresó el entrenador Radamés Hernández Cázares.
La etapa regional de la Olimpiada Nacional Conade 2026 se llevará a cabo en la Deportiva Sur de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, del 19 al 21 de marzo, siendo 26 boxeadores mazatlecos los que se ganaron su lugar para dicho certamen.