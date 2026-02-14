$!Ante la adversidad, boxeo mazatleco suma 39 preseas en el estatal de la Olimpiada Nacional Conade

CULIACÁN._ Después de quedar fuera de siete finales administrativamente, la Selección Mazatlán de boxeo se fajó en el ring y ganó a base de garra 12 medallas de oro, 14 de plata y 11 más de bronce, en el estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Un día antes los pugilistas mazatlecos habían hecho valer sus condiciones en el cuadrilátero, sin embargo, decisiones técnicas dejaron fuera a siete de ellos, por lo que la delegación porteña tuvo que redoblar esfuerzos para salir avante.