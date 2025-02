La lista de jugadores de la NBA que podrían ser traspasados antes de la fecha límite del jueves a las 13:00 horas (tiempo de Sinaloa) es larga, según la estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo.

Incluye... bueno, básicamente a todos.

“Este es el mundo en el que vivimos”, dijo Antetokounmpo. “Es un negocio. Tienes que entenderlo. Nadie está seguro. Nadie está seguro”.

Después de este fin de semana, podría tener razón.

Es difícil imaginar una sorpresa mayor que el primer acuerdo que se concretó durante el fin de semana: Luka Doncic ahora es jugador de los Lakers de Los Ángeles y Anthony Davis ahora está con los Mavericks de Dallas, la primera vez que dos reinantes ‘All-NBA’ han sido traspasados el uno por el otro durante la temporada.

Esa operación eclipsó a otro que, en circunstancias normales, habría sido sísmico: la salida de De’Aaron Fox de Sacramento rumbo a San Antonio para acompañar Victor Wembanyama, con Zach LaVine saliendo de Chicago a los Kings.

Fox fue un “All-NBA” hace dos años. LaVine ha sido “All-Star” dos veces. Y al sumar a D’Angelo Russell, que fue canjeado por los Lakers a Brooklyn a fines de diciembre, ya son cinco los actuales o antiguos “All-Stars” que han sido transferidos esta temporada.

“Normalmente cuando traspasas a una estrella, recibes un montón de basura a cambio”, dijo Charles Barkley, un analista y miembro del Salón de la Fama a NBA TV al reaccionar sobre el traspaso de Doncic-Davis. “Esta es la primera vez que recuerdo que se han traspasado dos jugadores ‘All-NBA’ el uno por el otro”.

Según el punto de Antetokounmpo, si Doncic, el rostro de la franquicia de Dallas hasta ahora, el jugador que reemplazó a Dirk Nowitzki en ese papel con los Mavericks, alguien que llevó a su equipo a las Finales de la NBA la temporada pasada, puede ser traspasado, entonces sí, se puede argumentar que cualquier jugador puede ser traspasado.

Probablemente los Spurs no traspasarán a Wembanyama pronto, especialmente ahora que han conseguido que Fox acompañe al pívot francés. Golden State solo traspasaría a un ícono de la franquicia como Stephen Curry si él lo pidiera, lo que no parece probable. LeBron James de los Lakers y Bradley Beal de Phoenix tienen la facultad de vetar canjes, lo que significa que controlan sus propios destinos hasta cierto punto.

Pero para todos los demás, recibir una llamada en medio de la noche de un gerente general, como las que Nico Harrison de Dallas intentó hacer a Doncic en la madrugada del domingo, todas ellas sin respuesta, es al menos posible.

“Al final del día, y lo he dicho en el pasado, te evalúan todos los días”, dijo Antetokounmpo. “No das nada por sentado. Ser un ‘All-Star’, no lo das por sentado. Poder salir y ponerte la camiseta y representar a tu equipo, no lo das por sentado. Estar ahí y representar a tu familia, no lo das por sentado. Cada segundo que juegas un partido de la NBA, me encanta. Intento jugar con alegría”.