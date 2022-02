“Creo que por nuestros estilos de vida deportivos ha habido mucho entendimiento de ambas partes y mucho apoyo, nuestra relación se basa en comprensión, confianza, apoyo, porque eso es lo que se necesita. Entiendo que Daniel es un deportista olímpico y lo acompañé en todo su proceso olímpico, dándole su espacio para entrenar, y si no nos podíamos ver, no pasaba nada.

“Daniel es para mí un gran apoyo, es una persona, super, super inteligente, sé que puedo contar con él en todos los aspectos, me ayuda en lo que sea porque tiene muchas capacidades y cualidades de resolver las cosas, siento que esa es su mayor virtud, tiene una mentalidad que pocos seres humanos la tienen en esta vida y eso es una gran ventaja y por eso ha llegado hasta donde he llegado, debido a su fortaleza mental.

“Cuando me dio el anillo, Daniel tenía planeado un viaje a La Patagonia, él planeó todo sin decirme nada, apenas cuando ya tenía todo, como cuatro días antes de irnos yo únicamente sabía que teníamos un viaje, pero no sabíamos a dónde, ya que la idea era hacer un viaje con el pretexto del cumpleaños de él, entonces dos días antes de irnos me avisó que nos iríamos a La Patagonia y por supuesto fue una gran sorpresa para mí.

La seleccionada nacional de ciclismo recuerda el momento del compromiso.

“Al tercer día de estar ahí, dos días después de su cumpleaños (27 de enero) íbamos todos los días a excursiones para conocer Las Torres del Paine (Patagonia de Chile), y en una de tantas excursiones fuimos a caminar a La Ruta del Fin del Mundo, caminamos tres horas para llegar a la cima, lugar donde se veía completamente toda La Patagonia, y antes de subir a la cumbre me taparon los ojos.

“Me hicieron eso porque según habría una sorpresa para Daniel, pero la sorpresa era para mí, al llegar y me destapo los ojos es cuando veo la vista increíble y ahí Daniel me pidió matrimonio. Fue un momento super emotivo, muy bonito, no me lo esperaba y ahí brindamos, comimos fruta y es algo super mágico”.