Con la ofensiva de Tampa Bay en medio de una serie en el tercer cuarto contra los New York Jets, el receptor estrella se quitó el casco, la camiseta y las almohadillas, saludó a los fanáticos en el MetLife Stadium y corrió hacia el túnel. El video mostró a su compañero de equipo Mike Evans tratando de impedir que Brown se quitara el uniforme.

Brown, según los informes, había sido enviado a la banca por Arians antes de dejar el campo, según el reportero de los Bucs, TJ Rives . El equipo le dijo a Greg Auman de The Athletic que no abordaría el asunto hasta después del partido.

“Ya no es un Buc. Ese es el final de la historia”, dijo Arians.

El entrenador en jefe de los Bucs, Bruce Arians , dijo a los medios después de la victoria de Tampa Bay por 28-24 que Brown ya no estaba con el equipo.

“Todos queremos que obtenga ayuda en las formas en que la necesita”, dijo Brady a los periodistas. “Todos lo amamos profundamente. Desafortunadamente, no estará con nuestro equipo”.

El ex Pro Bowler atrapó tres pases para 26 yardas contra los Jets, que lideraban 24-10 en el momento de su partida. Tampa Bay se recuperó del déficit de 14 puntos para derrotar a Nueva York, 28-24, y pasar a 12-4.

Hace una semana, Brown lanzó una larga perorata luego de su primer juego en dos meses, objetando preguntas sobre Arians apoyando su reintegro de una suspensión de tres juegos por violar los protocolos conjuntos NFL-NFLPA sobre Covid-19.

“Es mucho drama”, dijo Brown entonces. “Es mucho drama que ustedes crean, mucho drama que la gente crea que quiere cosas de mí. Pero eso es sólo una parte de la vida, una parte de estar en el puesto. No puedo controlar lo que la gente quiere de mí, no puedo controlar lo que la gente escribe sobre mí, no puedo controlar lo que la gente dice sobre mí. Todo lo que puedo hacer es levantarme todos los días y ser la mejor persona que puedo ser, y cuando tengo la oportunidad de hacer mi trabajo, hago mi trabajo de la mejor manera que puedo, y eso es lo que tuvimos hoy”.

