Anuncia ISDE Curso de Verano 2026 para detectar nuevos talentos en Sinaloa

Con el objetivo de fomentar la actividad física y detectar a las próximas estrellas del deporte sinaloense, el Instituto Sinaloense del Deporte presentó oficialmente su Curso de Verano 2026, el cual se llevará a cabo del 6 al 17 de julio en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento María del Rosario Espinoza.

Daniela Campos Parra, directora de Desarrollo del Deporte, destacó que este evento es uno de los más esperados por los padres de familia y sirve como semillero para el alto rendimiento.

Como ejemplo de éxito, mencionó a las deportistas Melany Montes Mokay, la triple medallista de oro en levantamiento de pesas, y Ana Lucía Álvarez, medallista de oro en judo, quienes surgieron de estos cursos.

“Este evento, que es uno de los más esperados por los padres de familia, son los cursos de verano 2026. Este año el curso de verano se va a llevar a cabo del 6 al 17 de julio”, informó Campos Parra.

Para esta edición, el curso incrementó su oferta de 12 a 15 disciplinas, incluyendo atletismo, básquetbol, fútbol, lucha olímpica, judo, karate, boxeo, tiro deportivo, gimnasia, halterofilia y entrenamiento funcional.

La gran novedad será la incursión de deportes urbanos para la detección de talento de patinaje de velocidad, BMX que es una disciplina del ciclismo y Skateboarding.

Estas actividades se agruparán en un viernes programado para el 10 de julio.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para el público en general y se espera una afluencia de entre 450 y 500 niños.

El proceso inicia con un registro en línea, seguido de la entrega de documentación física en las oficinas de Desarrollo del Deporte en un horario de las 09:00 a 17:00 horas.

La cuota de recuperación será de 550 pesos y los requisitos indispensables para los menores de 6 a 13 años incluye formulario de preinscripción digital, CURP, carta responsiva firmada, copia de identificación de los padres y de una tercera persona autorizada, fotografía tamaño infantil, certificado médico que acredite la aptitud física y número de seguridad social.

Carmen Valdéz Montoya, jefa del departamento de ciencias aplicadas al deporte, enfatizó que este año se ha reforzado la cobertura médica.

Debido a la alta demanda, el evento contará con médicos, fisioterapeutas, enfermeras y, de manera adicional, una ambulancia de planta para atender cualquier contingencia o brindar atención primaria de inmediato.

El horario de las actividades será de las 08:00 a 12:00 horas, brindando un espacio seguro y profesional para el desarrollo deportivo de la niñez sinaloense.