Nos llegó la invitación para estar presentes en la realización del que será tercer Torneo Clásico Neto Felton 72, que se efectuará en las instalaciones del campo Marina Mazatlán, el día 5 del próxima ya, mes de septiembre.

FORE!._ Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, referentes al deporte de nuestros amores...

HOLE IN ONE. – Este apartado servirá para comentar los eventos que llamen la atención en otro tipo de deportes, en esta ocasión, para comentar la gran actuación del Torito, Isaac del Toro, en la Vuelta a Francia en donde consiguió el tercer lugar general y además, el maillot blanco que se otorga al mejor ciclista juvenil en acción, en ese giro que abarcó 21 etapas y que culmino en la Ciudad Luz, París.

Una actuación que pasa a la historia ya que, por primera ocasión, un mexicano sube al podio, como tercer lugar general y, desde luego el conseguir la presea para el ciclista más joven en participar y llevarse el premio al mejor Juvenil. Dos preseas, además de ganador de una etapa, que se llevó nuestro compatriota, eso es lo que hay que presumir... pero más que nada, el trabajo realizado junto con su familia, ya que los padres del Torito, lo han impulsado a ser uno de los mejores ciclistas en la historia de nuestro País... Hay que seguir de cerca la trayectoria de este bajacaliforniano, que indudablemente dará más qué decir en este deporte excitante... hay que ver, porque es una realidad...

Enhorabuena...

NETO FELTON. – Nos llegó la invitación para estar presentes en la realización del que será tercer Torneo Clásico Neto Felton 72, que se efectuará en las instalaciones del campo Marina Mazatlán, el día 5 del próxima ya, mes de septiembre.

Eso, con motivo del festejo de aniversario 72 del Neto y que por tercera ocasión habrá de celebrarlo junto con sus múltiples amigos golfistas e invitados que se unen a la fiesta del apreciado golfista.

Se trata de un evento que hace historia en virtud de que casi todos los participantes se llevan un recuerdito cuando menos a casita, hay repartición de varios artículos de golf y donaciones que reúne la familia Felton para festejar un aniversario más.

Hace tres años inició en El Cid con el llamado a los amigos del Neto para participar en una reunión tipo recorrido y luego comida.

El año pasado se rebasaron las expectativas y resultó un verdadero acontecimiento al grado que en esta ocasión, mejor organizado y con mayor cantidad de premios, habrá de efectuarse con cambio de escenario, será en Marina Mazatlán y no en El Cid como se había acontecido.

El Neto nos comentó que, en breve, ayer mismo, habría de circular la correspondiente convocatoria y al decir de algunos contactos nuestros, se trata de un gran evento que contará con diversidad de premios, pero ya comentaremos al respecto en la próxima entrega.

Además, es uno de los pocos que premian a una decena de jugadores que acceden a los greenes que son señalados con premios a las mejores aproximaciones en los cuatro pares tres.

Pero mejor vamos a esperarnos para constatar los anuncios en hole in one y premios a los mejores O’Yes, no así con el formato que, a gogó habrá de reunir a cuatro jugadores que disputarán premios que básicamente son recuerdos o bien artículos de golf.

Ese sistema será a la mejor bola a elegir entre los de cuatro jugadores que forarán equipo.

Desde este momento les aviso que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se contará con la presencia de varios jugadores procedentes de algunos lugares aledaños a Mazatlán.

Hay que seguir se cerca los acontecimientos.

Y a felicitar al Neto al arribar a sus 72 años y constatar, además, que lo que se inició como un festejo de golfistas se ha convertido en un gran evento que será, de permanecer, un clásico, como lo han anunciado a la fecha.

Desde este momento felicitamos el Neto por su iniciativa y enseñarnos a hacer torneos, de algo nos sirve la intervención que nos dejan las nuevas generaciones, en virtud de que con el Neto se unen sus hijos a la organización. Una mezcla de experiencia con ganas de hacer las cosas, o más bien, hacer que las cosas sucedan... ¿en dónde he escuchado eso?

Bien por ellos...