Anuncian Torneo en Culiacán

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes hacer especial mención a los esfuerzos que realizan nuestras autoridades turísticas a la limón con los pobladores de pueblos circunvecinos a Mazatlán y de otros sitios de nuestro estado, como el caso de Altata, para tratar de conseguir el regreso del turismo tanto local como extranjero, acudan para diferentes festivales que se anuncian.

Dichos esfuerzos han dado resultados, como el caso de la rodada que el fin de semana reunió a cerca de un millar de ciclistas que se fueron a La Noria a degustar las exquisiteces que se preparan en cuanto a alimentos y observar y adquirir artículos confeccionados con piel y otras actividades.

Hasta estos momentos la estrategia ha funcionado, pero no se les olvide que las campanas no pueden echarse al vuelo, tenemos que pensar en que la violencia no ha desaparecido en nuestra entidad y mucho menos debemos estar confiados en que tal cosa no nos va a ocurrir.

Debemos exigir más seguridad, que los esfuerzos gubernamentales se enfoquen en erradicar la violencia o cuando menos regresar a niveles que puedan considerarse “normales”.

Estamos seguros de que en ningún sitio del orbe se vive el cero violencia, pues algún detallito puede saltar, pero cuando menos que se haga que la confianza regrese a los pobladores.

Una misión para la araña... pero en fin... hay que vivir...

CULIACÁN. – Siguiendo con el tema, pero con la capital del estado que ha sido emblemática por la violencia que se desató hace muchos ayeres, en el Country de Culiacán se hacen esfuerzos por llamar a los jugadores de torneos a que acudan a practicar su deporte favorito, ahora con el anuncio de la décima segunda edición del Torneo del Banco de Alimentos.

Dicho evento tendrá desarrollo los días 16 y 17 de mayo, en un formato por tercias, pero con premios muy interesantes, como el caso de un automóvil último modelo, así como 50 mil pesos, ambos a hole in one, además de premios a los cinco primeros puestos en los O’Yes en los cuatro pares tres.

Se anunciaron premios a los ganadores de O’Yes al primer lugar por 30 mil pesos, así como artículos de golf a los siguientes cuatro puestos.

El costo de inscripción es de 5 mil pesos por jugador, se formarán tercias que se registrarán con sus correspondientes hándicaps los que se sumarán y se participará con el 25 por ciento.

Hay bastante interés de jugadores que se han reportado de todo el Estado para tomar parte en esta actividad que llega, como mencionamos anteriormente, a 12 años de existencia y que se hacen esfuerzos por reunir fondos para el Banco de Alimentos de Culiacán, que, por cierto, han resultado muy interesantes y con brillo propio.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas directamente en las oficinas del Country, pero en Mazatlán un contacto es Agustín López del Campestre de Mazatlán.

Hay que acudir con la intención de traerse un buen premio, pero con la satisfacción de cooperar para una buena causa...

LOS ACHIRES. – Hasta estos momentos no se han recibido noticias al respecto de la invitación que los integrantes del club Los Achires realizaron días pasados para reunirse con jugadores de Mazatlán, pero en el Country de Culiacán, ya que sus instalaciones en Guamúchil se vieron dañadas por los trabajos efectuados en una presa aledaña.

Ante este evento, se programó la cita fue para el día 11 de abril, teniendo como base el Country de Culiacán, pero por cuestiones de logística no se pudo realizar, como lo mencionamos oportunamente.

Quedamos en una nueva fecha, pero hasta estos momentos no se ha decidido nada, por lo que estamos a la expectativa y varios jugadores porteños nos han preguntado al respecto, pero desde este espacio les comunicamos que la invitación sigue en pie, sólo estamos esperando que nos confirmen si vamos a Guamúchil o seguimos con la idea de reunirnos en Culiacán.

Eso serviría, además, para que jugadores culichis se integren a la idea y cristalizar un posible estatal de convivencia con 12 jugadores representativos de cada club.

No necesariamente serían los mejores de cada entidad, sino los que puedan y deseen realizar los viajes ya que sería a visitas programadas en cada campo.

Una idea que nos pareció positiva y en la que estamos trabajando...

Y aquí le cortamos... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...